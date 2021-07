ALBERTO FERNÁNDEZ Y VUOTO LANZARON CONECTAR IGUALDAD USHUAIA Y ANUNCIARON LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES

Participaron también del acto el ministro del Interior, Wado de Pedro, la Directora de PAMI, Luana Volnovich, y el Presidente de Newsan, Luis Galli; además del senador nacional Matías Rodríguez, la senadora Eugenia Duré, las diputadas Rosana Bertone y Carolina Yutrovic, la concejala Laura Ávila, la directora de PAMI Tierra del Fuego, Yesica Garay, y autoridades municipales.

Los anuncios se trataron sobre dos hitos de inclusión muy importantes para la ciudad. Conectar Igualdad que llegará a todos los estudiantes de las escuelas experimentales de la Municipalidad y la construcción de la primera Residencia para Adultos Mayores de la ciudad de Ushuaia será realizada en el marco del programa de responsabilidad social empresaria de la empresa Newsan.

En primer lugar, se firmó un convenio con la empresa Newsan, para la construcción de la primera residencia de adultos mayores de la ciudad de Ushuaia. El edificio de 2390 m2 contará con 20 habitaciones con baños privados, espacios comunes, patio interno, espacio para ejercicios, y estacionamiento, enfermería, SUM, box para consultorios médicos, distribuidos en dos plantas.

El edificio tiene una ubicación estratégica desde el punto de vista de conexiones vehiculares a las arterias principales de la ciudad. Todos los servicios primarios de emergencia como Bomberos, Policía y hospital se ubican en un radio de no mayor a 20 cuadras aproximadamente.

En segundo lugar, se anunció el lanzamiento del Programa Conectar Igualdad Ushuaia, para la compra de computadoras para distribuir entre los alumnos, alumnas y docentes de escuelas primarias experimentales de la Municipalidad de Ushuaia. Se trata de 3 escuelas experimentales: Los Alakalufes, Las Lengas y Bahía.

En el marco del lanzamiento, la Municipalidad se comprometió a la adquisición de 625 notebooks a la empresa Newsan, que será compensada contra los impuestos y tasas municipales que la empresa debe abonar a la Municipalidad.

Además, el municipio proveerá el servicio de internet y soporte técnico a las escuelas para el funcionamiento del programa de inclusión educativa.

El Presidente Alberto Fernández agradeció a Walter “por sus palabras, gracias también a Luis y a Newsan. Nosotros necesitamos cada vez más entender que la Argentina necesita de todos y que el estado y el sector privado pueden trabajar juntos para resolver problemas de la gente, de eso se trata. Walter sintetizó bien un poco lo que estamos viviendo hoy. Hoy es un lindo acto, singular. Que mezcla dos puntos de la vida, ocuparse de los más jóvenes y de los adultos mayores. Hay que ocuparse de todos, porque somos una sociedad, y en una sociedad necesitamos estar todos unidos, cuidándonos, protegiéndonos, amparando al que más lo necesita”.

En relación a la Residencia de Adultos Mayores, Fernández explicó que “parte de la vida tranquila, parte se resuelve con los medicamentos, parte con los ingresos y parte se resuelve con tener condiciones de vivienda dignas. Resolver el problema de nuestros adultos mayores que muchas veces no tienen una vivienda o que a veces tienen donde vivir, pero están en una gran soledad. Hace unos meses atrás, vino Luana con una idea que me pareció maravillosa, que me planteó construir casas para adultos mayores que son una suerte de complejo muy parecido a esto, esta residencia que están creando con el nombre de Lucía Cherñajovsky, en su memoria. Y que tienen el propósito de que los adultos mayores tengan un lugar dónde vivir y tengan una vida comunitaria con otra gente y tengan en el mismo lugar la asistencia de los servicios médicos y sociales que pudiesen requerir, todo eso en un mismo lugar. A mí me pareció una idea formidable, que de hecho ya la estamos llevando a cabo desde el Estado”.

“Esta residencia que hoy estamos anunciando y que va a construirse en breve en la bellísima Ushuaia, tiene que ver con eso también, con cuidar al otro. Con cuidar a nuestros padres, abuelos, que es lo que una sociedad debe hacer. Esto va para los más chicos, los más jóvenes, miren la libertad mejor entendida es la libertad que también se conjuga con la palabra solidaridad. No se trata de que cada uno haga lo que quiera, se trata de que cada uno haga lo que debe hacer respetando y cuidando al otro, esa es la mejor libertad” destacó el Presidente Alberto Fernández.

En relación al lanzamiento de Conectar Igualdad Ushuaia, Fernández valoró este plan, “que en su momento Cristian desarrolló tan maravillosamente, y que en los cuatro años que sucedieron al final del mandato Cristina, se dejó de hacer para que nadie recuerde que Cristina daba computadoras. Nosotros también a nivel nacional lo hemos vuelto a impulsar. Me parece que es un acto muy lindo este, porque vincula de algún modo los extremos de la vida. A los más chicos que pueden acceder a una computadora para progresar, estudiar, hacer sus cosas, divertirse también. A los mayores adultos, para garantizarles un pasar digno y tranquilo en este tiempo de la vida”.

Por su parte, el intendente Walter Vuoto destacó que “el anuncio de la residencia del adulto mayor es un anhelo histórico en la ciudad, de nuestros adultos mayores, ya que es una necesidad permanente que tenemos los ushuaienses desde hace 30 años. Además, la Municipalidad va a continuar con un programa que fue exitoso en el gobierno de Cristina, Conectar Igualdad, y se va a volver a fabricar en Tierra del Fuego computadoras, por decisión del Presidente. La Patagonia en los años de Macri fue muy castigada. Cristina dejó una provincia con pleno empleo y Macri la dejó con 38% de pobreza”.

“Llegamos justo a tiempo, porque esta última camada ya tenía las computadoras que dejó Cristina. La patagonia tuvo cuatro años de olvido y de destrucción y hoy nos sentimos acompañados por Alberto, por Cristina y por Wado. Pese a la pandemia, junto al gobierno nacional, pudimos recuperar este año el 55% del empleo que había destruido Mauricio Macri. Tan importante es el acompañamiento del gobierno nacional para los fueguinos, que sin su ayuda, Ushuaia hubiese estallado por los aires. Es la primera crisis que nos toca atravesar sin el motor de turismo” explicó el intendente Walter Vuoto.

Por último, Vuoto agradeció a “Máximo Kirchner, a Cristina que nunca nos abandonó y que para la Patagonia nuestro faro. Y a Alberto Fernández, que fue uno de los dirigentes nacionales que se hizo presente para bancar a la Patagonia, que fue a defender los intereses de la Patagonia, y como militante y vecino del sur, siento una profunda admiración, porque cuando asumiste hiciste lo que dijiste”.

La directora de PAMI, Luana Volnovich felicitó “a los hombres y a las mujeres que, hace mucho tiempo, esperaban esto y le llevaron el pedido al intendente y que de esta colaboración entre público y privado podemos hacer este sueño que era el centro de jubilados, así que felicitaciones. El lugar es hermoso, con el PAMI estuvimos trabajando para asesorar en esta construcción, en un modelo de gerontología moderna, que respete los derechos humanos de los adultos mayores. Hoy es una política de estado respetar los derechos humanos de los adultos mayores, creo que hoy es un rasgo distintivo del presidente de los argentinos y las argentinas”.

También recordó cuando el presidente del bloque del PJ, Máximo Kirchner, “me llamó y me dijo: cuidemos las residencias de adultos mayores, lo que está pasando en Europa, en España, hay que cuidarlas. Entonces instrumentamos un sistema de residencia cuidadas para que no nos pase lo que pasó en los países más desarrollados, donde hubo un 50% de los fallecimientos en residencias geriátricas. En Argentina, rozamos el 3%. Hoy estamos en otra etapa, haciendo nuevas residencias. Ya empezamos a retomar la agenda de futuro y creo que esta residencia es absolutamente un símbolo de que el futuro llegó y que vamos a trabajar, trabajar y trabajar en el marco de este paradigma de los derechos humanos de los adultos mayores, para cuidar y proteger a los seres que más queremos, que son nuestros padres y nuestros abuelos”.

En representación de la empresa Newsan, el Presidente Luis Galli, destacó que “estamos convencidos que las empresas generamos valor económico, pero a la vez debemos generar impacto social y económico todos los días. Es lo que venimos haciendo desde hace 30 años. Hoy somos más de 7500 colaboradores con marcas nacionales e internacionales, y nos hemos convertido en los últimos seis años en el principal exportador de pesca como empresa nacional”.

“Somos conscientes que la capacidad industrial, exportadora y la generación del empleo son claves para el crecimiento del país y ahí estamos presentes. Estado, sociedad, empresas y sindicatos tenemos que encontrar nuevas formas de articulación para dar un salto cualitativo” finalizó .

Estuvieron presentes en el acto, jubilados y jubiladas de Tierra del Fuego de los Centros de jubilados Koiuska, Antu Ruca, Esperanza Fueguina, Kaupen, de la Federación de Jubilados y Pensionados TDF y de Ushuaia “Nuestra Tierra”.

También viajaron especialmente desde Ushuaia, estudiantes y docentes de Escuelas Experimentales “Las Lengas” (Prof. Diego López Silva, Prof. Guadalupe Blanco y Giovanna Conturso Moreno), “La Bahía” (Prof. Sebastián Iglesias y Camilo Vitola Carabajal) y “Los Alakalufes” (Prof. Hugo Adrián Bugnest y Nahuel Basilio Cherquetti). También el Dr. Juan Carlos Videla y el Prof. Sebastián Puig Ubios.