BERTONE: “LAMENTO QUE NADIE PONGA PALABRA A LO QUE ESTÁN SUFRIENDO LOS MÁS VULNERABLES EN TIERRA DEL FUEGO”

La diputada nacional Rosana Bertone realizó hoy declaraciones en FM Master´s de Ushuaia. Se refirió a la situación social, reconociendo que “recibo permanentemente situaciones desesperantes que me plantean vecinos y vecinas”, y que “tenemos un gobernador como Melella que ha profundizado la desigualdad y que a los trabajadores del sector privado y a los desocupados los ignora.”

Bertone criticó que “dentro del propio Estado hay cada vez más inequidades, falta de remedios e insumos en los hospitales, que preocupa mucho”, y dijo que “esta situación no sólo afecta a los afiliados de OSEF sino a los que no tienen obra social y dependen de la cobertura del Estado.”

Lamentó que ese mecanismo “durante nuestra gestión habíamos logrado mejorarlo pero ahora lo destruyeron”, y reconoció que “me causa decepción que las cosas que estaban bien las destruyeron solo porque las hicimos nosotros.”



La exmandataria también consideró que “hay una ayuda muy importante del gobierno nacional y aún así vemos que (al gobierno provincial) no le importan los más vulnerables.”

“No hay ayuda social por parte de la provincia, no aumentan los subsidios al gas envasado, no hay medicación en la obra social, y como contrapartida lo que se aumentaron el gobernador y los funcionarios son los viáticos, el desarraigo, el crecimiento de cargos políticos exponenciales, los regalos protocolares, es escandaloso en momento en donde la sociedad necesita de austeridad y transparencia”, sintetizó.

La Legisladora nacional reclamó que “en 2020 sólo entregaron 19 pensiones por discapacidad”, y analizó que “eso no es un gobierno progresista.”



Respecto a la actitud de algunos dirigentes, señaló que “no veo mal que no haya tanta conflictividad porque eso es bueno para la provincia, pero lo que sí lamento es que nadie ponga palabra a la situación que están sufriendo los más vulnerables.”

“El gobierno nacional se esfuerza por sostener los puestos de trabajo y dar respuestas y hay una decisión de Alberto Fernández de empezar por los de más abajo, pero en Tierra del Fuego es al revés, se comenzó por la clase política y los acuerdos políticos y se ha olvidado al pueblo,” expresó.