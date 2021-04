LA MUNICIPALIDAD INTENSIFICA LOS TRABAJOS DE DESINFECCIÓN EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

El Presidente de la UISE, Silvio Bocchichio explicó que “la acción se realiza a pedido del Intendente Municipal, Walter Vuoto para prevenir a la población ante las evidencias de una segunda ola de contagios en el marco de la pandemia de Covid 19 que afecta a todo el mundo”.

La desinfección de taxis y remises se realiza de lunes a viernes, de 10 a 13 h, desde el martes 6 al viernes 16 de abril en el tramo de calle Jainen comprendido entre Maipú y Av. Garramuño, sobre el playón de ripio ubicado detrás de la tribuna de la cancha de césped sintético.

Los vehículos que hayan sido desinfectados pueden repetir el servicio cada día, a criterio del propietario, de acuerdo al nivel de uso que haya tenido.

La sanitización en comercios de San Martín, Magallanes (de Fadul a Darwin), y de Kuanip (entre Marcos Zar e Isla de Año Nuevo) se llevará a cabo de lunes a viernes, desde las y 16 hasta concluir, también hasta el 16 de abril.

Por su parte, Guillermo Navarro, subsecretario de Relaciones con la Comunidad, destacó que “en estos tiempos de pandemia, tenemos que seguir cuidándonos. Por ese motivo, estuvimos recorriendo junto al Presidente de la UISE la calle San Martín, la calle Perón y en el centro comercial de Kuanip, para coordinar la desinfección durante las próximas dos semanas y relevando las necesidades de los comercios de la zona. Los vecinos y vecinas agradecen mucho el trabajo y la presencia del Municipio en la prevención del COVID-19, lo que nos ratifica que estamos por el camino correcto”.

El personal que realiza la desinfección es acompañado por otro equipo que recorre de forma previa y le explica a los comerciantes la acción a realizar, exhibiéndose la ficha técnica del producto utilizado, el que ha sido recomendado por las máximas autoridades sanitarias del país, como el Instituto Malbrán, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte de la Nación.

Se trata de un líquido realizado a base de clorhidrato de polihexametilen guanidina, por un reconocido laboratorio, muy utilizado para la desinfección en el rubro de la gastronomía. El producto no es inflamable, no posee colorantes ni fragancias, no mancha ni es corrosivo, es aplicable a todo tipo de superficies, y tiene un efecto residual que se prolonga por varias horas.