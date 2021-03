"Los ingleses siempre nos escondieron información"

Lo recordamos con una nota realizada el 07/12/2011



En su paso por la capital fueguina, Alejandro Betts fue recibido por el Centro de ex combatientes de Ushuaia donde intercambiaron experiencias de lo vivido en 1982. Betts actualmente y desde hace 30

En una entrevista realizada por Shelknamsur, Betts manifestó “es un orgullo poder estar en Ushuaia, capital de las islas Malvinas, estoy agradecido por el recibimiento de la gente”.

En referencia al reclamo argentino por las Islas, Betts indicó, “estoy convencido que algún día vamos a recuperar las Islas de forma pacifica”, destacando el apoyo de muchos países, “la Corona Británica ya no tiene argumentos, saben muy bien que la ocupación fue ilegitima”. Afirmó que “la verdadera intención del gobierno británico al invocar el derecho de la colectividad colonial malvinera a la autodeterminación, es justificar de alguna manera su inexistente derecho de soberanía sobre el archipiélago”.

“No me consideré nunca Inglés, mi familia llegó a Malvinas en 1842, nuestros orígenes son de Escocia e Irlanda. La triste realidad es que los ingleses siempre utilizaron a Escocia e Irlanda del Norte en la ocupación de espacios ilegítimos”.

Recordando sus momentos vividos en la Islas, Betts cuenta que el sistema de educación de la Isla, durante su infancia, jamás habló de historia de Malvinas y menos sobre la ocupación, ni la legitimidad de Gran Bretaña.

“Durante mi niñez vivimos en las afueras del pueblo, mis padres al tiempo se trasladaron a Puerto Argentino para que podamos escolarizarnos. Del reclamo de Argentina sobre las Islas casi no se hablaba en mi casa, tampoco teníamos mucha información, recién en mi adultez y en la década del ’70 junto con mis dos hijos y mi esposa regresamos a Puerto Argentino, comienzo a trabajar en un Supermercado donde conocí a una turista argentina que me dijo – usted sabía que las islas son Argentinas y que la ocupación de ustedes es ilegitima-, por lo que le respondí tráigame fundamentos. Pasaron unos 20 días y recibo una encomienda de Buenos Aires con el informe de un documento sobre el dictamen de la Academia Nacional de Historia sobre los derechos argentinos, a partir de ese documento solicité mayor información a Francia, España y hasta Londres, donde ratificaban los escritos de la Academia Nacional de Historia, esa información me cayó como un balde de agua fría no podía creer que en las Islas habían estado los españoles y hasta los franceses, esta mujer me abrió la mente”.

“La realidad es que los ingleses no querían que sepamos la verdad, éramos considerados mano de obra barata para los ellos. Con el tiempo, precisamente en 1979, comencé a trabajar para la Fuerza Aérea Argentina como personal civil a través de LADE y para Gas del Estado”.

“Durante el conflicto continué trabajando en LADE hasta el 6 de mayo, cuando me dan la orden de dejar la zona del aeropuerto ante un posible ataque inglés, por lo que me ordenan que me quede en Puerto Argentino, trabajando para Gas del Estado. Mi familia por seguridad se trasladó a una estancia, mi hijo por ese entonces ya hacía un año que estudiaba en el Liceo Aeronáutico Militar en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe y mi hija se fue con mis padres, había quedado viudo en 1977, por su seguridad decidí que vaya con ellos. Me quedé viviendo en la casa de mi madre hasta que, a mediados de mayo me ordenan dejar la casa por peligro de un ataque británico, me traslado con los civiles de YPF hasta finalizar el conflicto”.

“Finalizado el conflicto junto con los civiles de YPF comenzamos a hacer las tratativas bajo la Cruz Roja Internacional que se encontraba en la Isla, verificando el trato a los prisioneros de guerra según las normas internacionales. La Cruz Roja nos ayudo hacer los trámites para poder irnos de Puerto Argentino, no entendían del porque me quería ir si era malvinense, recuerdo que les respondí soy Malvinense fueguino y por ende Argentino; digamos que el trato fue bueno por parte de las Fuerzas Británicas. En un principio nos íbamos a ir en avión hasta Montevideo (Uruguay) pero de imprevisto la mañana del 25 de junio me embarcaron en el buque argentino Bahía Paraíso, las autoridades del gobierno británico me dejaron ir pero a mi hija no, me dolió en el alma la situación pero tenia que irme, tenia mi hijo viviendo en el continente”.

“Desde ese entonces nunca mas regresé a las Islas, mi relación hoy con mi hija y mi familia es esporádica, siempre los mantuve al margen de mi decisión, nunca quise que tengan problemas en las Islas”.

“Ya en el continente me asenté en la ciudad de Córdoba, el Gobierno nacional desde el año 1982 me invitó a concurrir al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, para peticionar a favor de la soberanía de nuestro país. De todos los encuentros el más interesante fue en 1987; los británicos buscaban restar importancia a lo que yo decía, mis palabras molestaban y la prensa internacional se interesaba por mi postura, los ingleses no tuvieron mejor idea de llevar a mi hermano, Terry Betts al Comité de Descolonización defendiendo los intereses británicos. Me entristeció la mala preparación de mi hermano, me dio vergüenza ajena verlo exponiendo su ignorancia sobre el tema Malvinas”.

“Lo único que extraño son mis afectos que deje en Malvinas, el 1996 falleció mi padre, no pude asistir al funeral por tener documentación Argentina, voy a volver a Malvinas, el día que no tenga que usar un pasaporte dentro de mi país”.

Por último Betts dijo “Amo esta tierra y tengo la firme convicción que vamos a recuperar las Islas; no se si voy a estar vivo para ese entonces, el reclamo nunca lo tenemos que dejar de lado, siempre tiene que estar presente y más en la educación de nuestros hijos y nietos”.