TITA DESTACÓ QUE LA RECOMPOSICIÓN SALARIAL TAMBIÉN IMPACTARÁ EN LA ECONOMÍA DE LA PROVINCIA

El ministro Jefe de Gabinete de la provincia Agustín Tita manifestó su satisfacción por el acuerdo salarial alcanzado con los sindicatos estatales “que impactará positivamente en los bolsillos de los trabajadores, como también en la economía de la provincia”.

El funcionario destacó el hecho de “haber podido sentarnos y acordar con los gremios una recomposición salarial, dentro de un esquema lógico y sustentable para las finanzas públicas, para poder seguir sosteniendo los servicios que debe prestar el Estado y llegar a todos los sectores” y a la vez “darles la tranquilidad a muchos servidores públicos que verdaderamente no alcanzaban a cubrir la canasta básica”.

Tita recordó que uno de los objetivos planteados por el gobernador Gustavo Melella desde el inicio mismo de su gestión “fue recomponer el salario de los trabajadores de la administración pública que venía muy golpeado en los últimos años”. Esa situación “sin dudas también terminaba afectando en el rendimiento y en la predisposición del trabajador” sostuvo el Jefe de Gabinete.

El Ministro aclaró que los acuerdos alcanzados no sólo contemplan la cuestión salarial “sino además las condiciones laborales, que son tan importantes como los salarios. Cuando uno habla de condiciones de trabajo no habla solamente de sueldos, hay que hablar también de la capacitación y formación que tienen que tener los servidores públicos, del ámbito donde desarrolla sus actividades, indumentaria, etc. Es decir, todo lo que redunde en brindar un buen servicio a la comunidad”.

Finalmente, el Jefe de Gabinete ratificó que el aumento salarial “ronda entre el 48 y el 52% según los escalafones y sectores, lo que da un promedio del 50%. El incremento alcanza a toda la administración pública, priorizando a los ingresos más bajos y el gran desafío ha sido poder ganarle un poco a la inflación”.