"Hagan la denuncia porque no están solos", pidió al aire conductor radial de Ushuaia 

"Yo he sufrido abuso lamentablemente, me lastimó muchísimo. Tal vez por eso es que, a esta altura ya no le tengo miedo a nada y ayudo a la gente, sé lo que es el sufrimiento, tenía 5 o 6 años, y el que lo sufrió sabe lo que es ese infierno", contó al aire antes de finalizar su programa de éste viernes por la 93.1 fm Espectáculo donde atiende los reclamos de los vecinos de 9 a 13.00 diariamente.

Luego de invitar a la audiencia a acompañar en la convocatoria de la lucha contra el abuso infantil, Fretes contó su testimonio, detallando que después de los 21 años aproximadamente pudo hablar sobre su pasado y que incluso, la Justicia se encuentra trabajando actualmente sobre el delito.

"Yo dejo en las manos de Dios y que él actúe, acepto que esta es mi vida, fue lo que me tocó vivir a mí, y algo que nadie supo durante muchos años. Me toca muy fuerte todo ésto", reconoció Fretes.

En este sentido, el conductor radial enfatizó "para todas las personas que han sufrido ésto, les digo que no se callen, que no están solos. Y eso es lo que me ayuda a luchar contra la injusticia que vemos", y agregó, "las personas que están sufriendo o que sufrieron y nunca dijeron nada, hablen, o hagan la denuncia, porque no están solo", concluyó.

La convocatoria contra el abuso sexual infantil será éste domingo 25 de octubre a las 16.00 en el cartel de Ushuaia (ingreso de la pasarela de la ciudad) y piden asistir con barbijo y respetar las medidas sanitarias vigentes ante el Covid-19.