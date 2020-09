El ex sindicalista Omar “Caballo” Suárez habló de su situación procesal,  de la importancia de invertir en Tierra del Fuego, y remarcó que si no ganaba Alberto,  Cristina hoy estaría presa 

“Ahora en septiembre voy a llevar 4 años de estar preso, hoy estoy detenido con prisión domiciliaria bajo control satelital”, afirmó Suarez, quien agregó que “Hoy está a la luz de que todo lo que hicieron conmigo fue una persecución sistemática, igual que en la dictadura militar cuando en esos oscuros años se perseguían a dirigentes políticos, gremiales y empresarios y el objetivo era exterminarlos de la faz de la tierra; hicieron conmigo lo mismo, disfrazados de demócratas bajo el macrismo que gobernó la Argentina".

Suárez relató que estando en prisión lo presionaron para que declare bajo la figura del arrepentido y que, en ese caso, el proceso judicial iba a ser más fácil para él. "Me ofrecieron que declarara contra la presidenta (Cristina) Fernández de Kirchner, me martirizaban durante las noches, no me dejaban dormir, de madrugada me levantaba una persona de traje y me decía si quería ver al fiscal (Carlos) Stornelli y que declare unos 15 o 20 minutos, que firmara un papel donde yo decía que me arrepentía, iba a pasar lo mismo que se hizo con (Leonardo) Fariña, que se arrepintió y metió preso a media Patagonia, y no encontraron absolutamente nada sobre los dichos de Fariña, así como otros tantos voceros y periodistas de canal 13, TN, diario la Nación, Clarín que me han hostigado, que han escrito millones de kilómetros en tinta y nunca tuvieron ninguna prueba. De este mismo modo quisieron meter preso a Cristina Fernández de Kirchner: faltó un poquito de tiempo, si no se ganaba las elecciones, estaría presa, hubiesen matados a todos, ese hubiese sido el plan sistemático de Mauricio Macri, comandado por Angelici, Simón, Garavano entre otros, delincuentes, una mesa judicial disfrazados de justicia”, lanzó.

“Fui unos de los primeros dirigentes presos por el acercamientos a Néstor y Cristina que viene de hace muchos años, un acercamiento como trabajador dentro del espectro del peronismo, cuando Néstor era gobernador de Santa Cruz, muchos fuimos presos por el solo hecho de tener una relación con Néstor y Cristina, yo fui uno de los primeros en ir preso apenas asumió Mauricio Macri, en base a esto tenemos que tener memoria y todavía no está claro cómo se va a desarrollar el tema de nuestros juicios, y en qué situación estamos, es un tema muy delicado”, reflexionó.

En esta misma línea señaló que ( macristas) “hoy tienen el tupé de estar hablando por radio y televisión, siguen acusando a diestra y siniestra, lo que significa que esta corporación judicial-mediática en la República Argentina existe y hoy son ellos lo que impiden el desarrollo de la República Argentina, porque si ellos no son los dueños de los capitales que quieran invertir a la Argentina no entran. Así el desarrollo del país va a estar al modo que ellos quieran, ellos son los grandes tenedores de la riqueza de la Argentina y son terratenientes de las grandes extensiones de campo dentro del país, hoy estos son impedimentos de la gente que estamos más allá de Buenos Aires, necesitamos el desarrollo y de la composición de poder y de fuerza de la ciudadanía y olvidarse del diario la Nación y Clarín que son los dueños de la República Argentina”, afirmó.

En relación a como viene viviendo sus años bajo el proceso que le imputan, Suarez remarcó que “han destrozado nuestra vida social, nuestras familias, esos que pregonan cárceles para cualquiera, lograron que haya más de 60 mil procesados a la espera de un juicio. Otros están excarcelados hace más de 6, 7, 8, 9 años, porque no funciona la justicia y no hay juzgado para hacer los juicios, no solamente decimos nosotros libertad a todos los presos políticos. Yo digo que los presos políticos son presos políticos porque la justicia no dio respuesta y el poder político que maneja la República Argentina, solamente por un título del diario Clarín o de la Nación meten preso a uno".

"Pero cuidado, cuando toquen a uno del macrismo, ya empiezan a decir que comienza la persecución política del peronismo, del kirchnerismo, de quien sea, aquellos que se robaron el país tienen nombre y apellido: Caputo, Macri y otros más que pueden salir del país, grandes ladrones, dueños de los millones de dólares que están fuera del país y que hoy se ríen de la Argentina. Son dueños de la energía, de la alimentación, Vicentín: son dueños de todo y tienen la caradurez de decir que en la Argentina no hay justicia y se escaparon con la justicia de ellos, y se van a seguir escapando”.

“Cuidado que la Argentina está en un momento muy delicado, mandan a decir a un ex presidente de la Nación que hay un golpe de Estado el año que viene, cómo saben, quiénes son, por qué no llaman a un fiscal para que actúe de oficio y le pregunten cuándo hay un golpe de Estado, que lo llamen a Joaquín Morales Sola (columnista del diario de la Nación), cómo cree que tiene que haber un cacique militar en la República Argentina, ¿por qué cree eso? ¿Por qué Juanita Viale, la nieta de Mirtha Legrand, pregunta si Alberto Fernández va a terminar su mandato como Presidente? Entonces qué quiere decir todo esto señor: todo está escrito, esta democracia nos costó 30 mil muertos, me siento muy seguro de todo lo que estoy diciendo, todo esto también lo estoy explicando en juicio y en la opinión pública”, se preguntó Suarez.

Consultado sobre si se presentaría a la próxima elección del SOMU, respondió irónicamente "¿Por qué no me voy a presentar? Se tienen que acordar que Macri se presentó a la elección presidencial procesado y no nos olvidemos que compró un juzgado cuyos miembros algunos ya están muertos. Ese juicio nunca terminó: ¿Por qué? Porque lo frenaron ellos, está pisado por ellos, esa es la gran vergüenza judicial de la República Argentina, por eso no tenemos la agilidad que tiene que tener la justicia. Creo que nosotros como dirigentes sociales y políticos, tenemos que seguir trabajando para la justicia social y el trabajo para el pueblo argentino”.

En relación a la situación económica que atraviesa el SOMU, Suarez afirmó que "se han robado todo, han devastado al gremio, la fundación, la mutual como así también a la escuela: se han robado literalmente todo, todo ese dinero que ha desaparecido no es de Omar Suarez, es del afiliado, de todos los compañeros que con una administración de guerra (construir estrategias de gestión gerencial basadas en el Arte de la Guerra de Sun Tzu), recuperamos lo que habíamos perdido en la dictadura militar. Hoy asumió otro gobierno (en relación al inicio del gobierno de Macri) tal como una dictadura militar y se han robado hasta las cortinas de la organización gremial. Lo que teníamos para nuestros afiliados, nuestros hijos y lo que era el futuro de nuestra escuela de capacitación como era la Marina Mercante Nacional, es lo que nos han dejado. Hay muchas denuncias hechas de asociación ilícita, tanto contra el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como así también a la interventora Gladys González, hoy senadora nacional. Queremos que expliquen qué hicieron con la plata que dejamos, porque todo ese dinero estaba declarado en el Banco Nación que es en donde teníamos la cuenta. Desaparecieron bienes inmuebles en lo que es una aberración con todo lo que hicieron. Teníamos una masa de 15 mil afiliados trabajadores y hoy por lo que tengo entendido no llegamos a 4 mil, se han perdido miles de puestos de trabajo ya que por cada marinero hay 10 personas trabajando en tierra y que hoy están sin trabajo. La capacidad económica de los trabajadores se ha perdido, se va a volver a recuperar siempre y cuando nos pongamos manos a la obra lo antes posible apenas termine esta pandemia, el turismo no se va a mover sino sale una vacuna rápida y eficaz hacia la humanidad”.

En relación a la reunión que mantuvo con el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, relató que "Sintéticamente hemos perdido el hilo de las reuniones por lo que me ha sucedido con esto del juicio que tenía fecha de inicio para el 23 de febrero pero que estimo finalmente iniciaría a mediados de septiembre 2020. Me reuní con Harrington y con mi amigo Diego Cerrotti de Ushuaia, hablamos sobre el potencial del lugar, conozco economistas e inversores que quieren invertir en Tierra del Fuego y en este sentido Tolhuin es un lugar que tiene un enorme potencial. Es una zona virgen, una de las zonas más bellas que tiene la Argentina y hay mucha gente interesa en invertir y dispuesta para desarrollar economías regionales. La pandemia es un desgracia mundial, no solo para la República Argentina. Está todo paralizado, la economía del mundo está paralizada pero tengo fe que la Argentina va a resucitar como el ave fénix dentro de la cenizas, tiene un gran potencial regional y tenemos un país muy grande”.

En otro de los puntos, destacó la importancia del puerto de la capital fueguina como entrada a la Antártida. En este sentido, Suarez destacó que el puerto de Ushuaia es la ventana al mundo, no solo de la Antártida, sino de los cruceros haciendo escala con dos clases de turismo, un potencial económico que no se puede perder”, finalizó.