“Tierra del Fuego tiene 1300 personas aisladas por contacto estrecho de coronavirus”

En este sentido, la funcionaria indicó que “está comprobado que más del 80% de los casos se contagió en reuniones sociales”.

Asimismo, aseguró que “no estamos teniendo casos de personas con síntomas que llaman al 107 y que den positivo sin haber tenido contacto estrecho con otro paciente diagnosticado con Covid-19”.

Por otra parte, la Ministra destacó el trabajo que se realiza desde el área de epidemiología para realizar la búsqueda activa de los contactos estrechos con casos positivos e informó que “por cada caso se aíslan entre 30 y 40 personas. En este momento tenemos alrededor de 1300 personas aisladas. Esto hace que paulatinamente se vaya cortando la transmisión. Estimamos que aproximadamente la semana que viene iremos viendo una disminución de casos, siempre y cuando se respeten los protocolos de aislamiento y la restricción de reuniones sociales y familiares”.

En cuanto a las características de los contagiados, Di Giglio sotuvo que “tenemos un gran porcentaje de personas jóvenes, quienes en general presentan síntomas muy leves, lo que hace que no se den cuenta o no le presten mucha atención. Estamos viendo los mapas epidemiológicos y la verdad es que la transmisibilidad de este virus es altísima. Esto provoca que el virus se transmita a otras personas que tienen factores de riesgo por edad o patologías previas a quienes más debemos prestar atención. En este momento los internados son pocos justamente por esta característica de juventud de la mayor parte de los positivos. Las personas hospitalizadas en general son mayores de 50 o 55 años”.

Finalmente, la funcionaria se refirió a los hisopados y subrayó que “los protocolos internacionales de la OMS y del Ministerio de Salud de la Nación indican que lo ideal es realizar este estudio 48 o 72 horas después de que aparecen síntomas”.

“El hisopado no se hace a demanda de las personas. Tampoco cambia las medidas que hay que adoptar ni el curso de la enfermedad. Si una persona estuvo en contacto con un positivo lo que tiene que hacer es aislarse, no existe otra medida, y contactar al 107 solo ante la aparición de síntomas. Esto no quiere decir que una persona ante un síntoma importante como falta de aire deba esperar sentada en su casa a que la vayan a hisopar. La falta de aire es una emergencia, debe llamar inmediatamente al 107 y se enviará una ambulancia. Este síntoma particular no es exclusivo del coronavirus, puede haber otra situación grave relacionada a otra patología”, concluyó.