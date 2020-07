LAURA AVILA: “Tenemos que seguir cuidándonos para salir adelante todos y todas juntas”

La Concejala Laura Avila, del bloque Frente de Todos-PJ, solicitó a la población extremar las medidas de prevención ante el rebrote de casos de Covid-19 en la provincia, “tenemos que seguir cuidándonos, no aflojar, es muy importante ser solidarios y cuidar a los demás” afirmó.

“Hay que seguir reforzando el uso de mascarilla facial, la distancia social y la higiene, tenemos que seguir cuidándonos para salir adelante todos y todas juntas, porque como dice el Intendente Walter Vuoto no estamos saliendo de la pandemia sino con la pandemia, y es por esto que no tenemos que relajarnos” explicó Laura Avila.



“Afortunadamente se tomaron las decisiones que se tenían que tomar a tiempo, la construcción del Polo Sanitario aumentó la capacidad del sistema sanitario en nuestra ciudad. Ojala que no tengamos que usarlo, pero de ser necesario estamos preparados. Esta y otras decisiones, que acompañamos desde el Concejo Deliberante, fueron fundamentales para llegar a donde estamos” expresó la Concejala. Y agregó “sabemos que es muy importante seguir contribuyendo para la reactivación económica, por eso respetar las medidas de prevención es esencial, y con ese fin acompañamos a los comercios con los kits sanitizantes que contienen elementos de desinfección y protección, para que puedan seguir funcionando y cuidar así a todos los vecinos y vecinas de Ushuaia”.

“Tenemos que seguir esforzándonos, respetando las medidas de prevención, cuidarnos entre todos y todas, para que salgamos adelante todos juntos” finalizó Avila.