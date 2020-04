Mariana Oviedo: “Los vecinos más golpeados por la crisis, necesitan políticas integrales pensando en el futuro"

“Es momento de priorizar la mirada interdisciplinaria y con participación de todos los sectores golpeados por esta crisis –observó la concejal-. Los comerciantes, los trabajadores independientes, los pequeños productores, necesitan políticas integrales pensando en el futuro, en el regreso a la producción”.

En ese sentido consideró que "más allá de las medidas y acciones de prevención sanitaria, no podemos perder de vista el futuro". Oviedo sostuvo que "hay que pensar fuertemente en la recuperación, paulatina y ordenada, de la actividad productiva, previendo los protocolos necesarios para resguardar la salud y profundizando la concientización sobre la prevención, cuidarnos y cuidar al otro".

"La salud no es la única preocupación de nuestros vecinos que si no pueden trabajar, no pueden vivir -remarcó Oviedo-. La vulnerabilidad económica se profundiza ahora para quienes ya no pueden seguir soportando económicamente el sacrificio del aislamiento absoluto”, advirtió.