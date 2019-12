Melella: “Nosotros no vamos a ir en contra de los jubilados y trabajadores que menos ganan"

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, se refirió a la decisión de revisar el texto de la ley de emergencia económica para consensuarla con todos los sectores de la provincia, comentando que “tuvimos muy pocos días para acceder a la información de la situación de la Provincia. Nuestra gente cuando vio el nivel de endeudamiento y lo complicada que está la provincia dispuso algunas medidas técnicas, pero hay cuestiones que no son como nosotros queremos y por eso decidimos revisarlas junto a todos los sectores”.

“Dialogamos con algunos legisladores, intendentes y con algunos referentes más y a partir de esas charlas decidimos hacer un proyecto de ley a través del consenso de todos”, agregó. Asimismo, Melella aseguró que “nos hacemos cargo de lo que estuvo mal y por eso decidimos suspenderlo y llamar los distintos sectores para llegar a un consenso. Está claro que necesitamos una ley de emergencia porque lo necesita la provincia. La situación es muy complicada y hacen falta herramientas para alcanzar soluciones urgentes”. “Nosotros no vamos a ir en contra de los jubilados y trabajadores que menos ganan. Sí tenemos que generar recursos para que la caja sea sustentable, para poder avanzar e incluso a para generar una mejora salarial de todos los trabajadores y las trabajadoras. También debemos atender de manera urgente la cuestión de infraestructura porque las escuelas que se caen a pedazos y los hospitales están muy complicados”, subrayó.

El Gobernador también dijo que “si hubiéramos sido lo mismo que la gestión anterior habríamos avanzado de todas maneras sin escuchar a nadie, pero nosotros no somos así, reconocimos que había cuestiones en el proyecto de ley que había que revisar y actuamos en consecuencia”. “Hubo veces que en Río Grande nos equivocamos, pedimos disculpas y corregimos lo que teníamos que corregir, demostrando todos los días cuales son nuestros principios de gobierno. Acá vamos hacer lo mismo”, recalcó. El mandatario subrayó además que “la deuda con los municipios la vamos a cumplir, vamos a respetar la autonomía municipal, no vamos a pagar los sueldos ni las jubilaciones en cuotas y no vamos a hacer nada en contra de la gente”.

Finalmente, Melella sostuvo que “hay que entender que nos han dejado una provincia totalmente endeudada. Tenemos casi 7 mil millones de pesos de deuda que deberemos afrontar solo en el año 2020 sin contar el déficit de la caja de jubilaciones y de la obra social. Es alarmante. Por eso también pido revisar la obra pública, porque se han generado muchos contratos en los últimos días del gobierno que se fue”. “Hoy nos vamos a reunir con diferentes sectores para dar la discusión. El viernes habrá sesión de la Legislatura pero se tratará el tema de la empresa provincial de hidrocarburos, fondos para el puerto porque necesitamos ponerlo en valor y otras cuestiones pero no se va a tratar la emergencia económica. Vamos a consensuar la letra de la ley con todos y luego avanzaremos”, concluyó.