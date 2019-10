En esta oportunidad se contará con la presencia de un elenco internacional integrado por el Mtro. Diego Sanchez Haase (Paraguay), la soprano Natalia Escobar (Ushuaia), el tenor Hugo Ponce (Bs. As.) y el bajo Walter Schwarz (Bs. As.) junto al Coro y Ensamble del Fin del Mundo con Guillermo Kisman (Bs. As.), como invitado en solo de oboe.

El Programa

J. S. Bach: Cantata BWV 84 "Ich bien vergnüt mit meinem Glücke"

J. S. Bach: Cantata BWV 131 "Aus der Tiefe, rufe ich, Herr zu dir"