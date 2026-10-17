Río Grande sumará señalización y medidas de seguridad para ciclistas

Entre las acciones previstas se encuentra la instalación de nueva señalización en puntos considerados críticos, la colocación de reductores de velocidad y la incorporación de contenidos específicos sobre ciclistas dentro de la capacitación para obtener la licencia de conducir.

La iniciativa surgió de una nueva reunión entre representantes de las asociaciones de ciclistas y áreas municipales vinculadas a Gestión Ciudadana, Deportes y Comunicación.

También se acordó reforzar las campañas de prevención y educación vial, tanto para quienes circulan en bicicleta como para los automovilistas, con el objetivo de reducir situaciones de riesgo y mejorar la convivencia en la vía pública.

Durante el encuentro se planteó además la necesidad de insistir en el uso de casco, elementos reflectivos y bicicletas con los frenos en condiciones adecuadas.

Como parte de la agenda de trabajo se analiza realizar durante noviembre una bicicleteada masiva destinada a promover el uso responsable de la bicicleta y concientizar sobre los derechos y obligaciones de quienes comparten las calles de Río Grande.