Río Grande sumará señalización y medidas de seguridad para ciclistas

El Municipio de Río Grande y asociaciones de ciclistas avanzaron en una serie de medidas para mejorar la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad, con especial atención en los cruces entre calles y bicisendas.
Río Grande 17/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Entre las acciones previstas se encuentra la instalación de nueva señalización en puntos considerados críticos, la colocación de reductores de velocidad y la incorporación de contenidos específicos sobre ciclistas dentro de la capacitación para obtener la licencia de conducir.

La iniciativa surgió de una nueva reunión entre representantes de las asociaciones de ciclistas y áreas municipales vinculadas a Gestión Ciudadana, Deportes y Comunicación.

También se acordó reforzar las campañas de prevención y educación vial, tanto para quienes circulan en bicicleta como para los automovilistas, con el objetivo de reducir situaciones de riesgo y mejorar la convivencia en la vía pública.

Durante el encuentro se planteó además la necesidad de insistir en el uso de casco, elementos reflectivos y bicicletas con los frenos en condiciones adecuadas.

Como parte de la agenda de trabajo se analiza realizar durante noviembre una bicicleteada masiva destinada a promover el uso responsable de la bicicleta y concientizar sobre los derechos y obligaciones de quienes comparten las calles de Río Grande.

Últimos artículos
Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp Image 2026-10-15 at 11.33.48

Lechman cuestionó los $8.000 millones destinados a Meta: “Un gobierno no puede vivir de los ‘me gusta’”

Shelknamsur
Política15/10/2026
El legislador provincial Jorge Lechman cuestionó un gasto que atribuyó al Gobierno por $8.000 millones en Meta (Facebook e Instagram) y reclamó que esos recursos sean destinados a las necesidades que atraviesa la provincia. “Un gobierno no puede estar viviendo de los ‘me gusta’ en Instagram y Facebook. Eso sale del bolsillo de los fueguinos”, sostuvo. 