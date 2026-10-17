Boca Juniors buscará talentos en Ushuaia: esperan hasta 800 jóvenes de toda la provincia

La convocatoria se desarrollará los días 27, 28 y 29 de octubre en la cancha municipal Hugo Lumbreras y estará a cargo de Emiliano Gallo, captador oficial del club xeneize.

Las pruebas estarán destinadas exclusivamente a futbolistas masculinos de las categorías 2010 a 2018 y serán organizadas por edades durante las tres jornadas.

El martes 27 se presentarán las categorías 2013 a las 14:30, 2017 a las 15:30 y 2018 a las 16:30.

El miércoles 28 será el turno de la categoría 2011 a las 9:30, 2015 a las 14:30, 2012 a las 15:30 y 2016 a las 16:30.

La última jornada será el jueves 29, con la categoría 2010 a las 9:30 y la 2014 a las 10:30.

La Municipalidad de Ushuaia acompañará la actividad a través del Instituto Municipal de Deportes. La inscripción previa será obligatoria y los jugadores deberán concurrir con DNI, medias largas, canilleras y botella de agua.

La convocatoria abre una posibilidad concreta para que jóvenes futbolistas fueguinos puedan ser observados directamente por uno de los principales clubes del fútbol argentino.