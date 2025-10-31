Ushuaia acelera la puesta en valor del espacio público de cara a la temporada de verano

Con la temporada estival a la vuelta de la esquina, la Municipalidad de Ushuaia intensificó en los últimos días el operativo integral de mantenimiento y mejora en distintos puntos de la ciudad. Se trata de las tareas que cada año cobran mayor ritmo tras el invierno y que buscan dejar a la capital fueguina en condiciones óptimas para recibir a vecinos y turistas.

Según explicó el subsecretario de Gestión, Guillermo Navarro, “como cada inicio de la temporada estival, comenzamos a poner en valor los distintos espacios públicos de nuestra ciudad. Más allá del mantenimiento de todo el año, en este período podemos intensificar las tareas y trabajar con mayor alcance por la mejora en las condiciones climáticas”.

Durante la jornada de ayer, equipos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, junto a la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, realizaron una intervención en la zona céntrica: limpieza de alcantarillas pluviales, lavado de veredas y preparación de superficies que serán pintadas hoy.

Navarro detalló que “todo lo deteriorado luego del invierno será reparado: baldosas dañadas, cordones, cunetas y sendas peatonales que serán repintadas, al igual que las rampas de accesibilidad”.

El esquema de trabajo continuará durante los próximos días en el centro y luego avanzará hacia el ingreso por avenida Perito Moreno y otras arterias principales.

“Queremos que todos los vecinos y vecinas, y quienes nos visitan, disfruten de una Ushuaia en óptimas condiciones durante la temporada de verano”, cerró el funcionario.

