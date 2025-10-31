Ushuaia acelera la puesta en valor del espacio público de cara a la temporada de verano

ShelknamsurRío Grande 28/10/2025
El Municipio de Río Grande informó que el Punto de Venta de “RGA Alimentos”, ubicado en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650), continúa abierto al público de martes a sábado entre las 10 y las 20, mientras que los domingos atiende de 10 a 13. La iniciativa se consolidó como una alternativa accesible para que las familias riograndenses accedan a alimentos frescos, sanos y producidos en la ciudad.
ShelknamsurPolítica29/10/2025
Tras el resultado de las elecciones del domingo, el legislador Raúl Von Der Thusen volvió a instalar un mensaje que, lejos de la euforia poselectoral, apunta a la urgencia: “convocar a una mesa de trabajo que incluya a todos los actores, para comenzar a avanzar definitivamente en herramientas que atiendan y acompañen los distintos desafíos que atraviesa Tierra del Fuego”.
ShelknamsurUshuaia29/10/2025
En diálogo con Mañanas Diferentes por FM Espectáculo 93.1, Marjorette Saldías —quien reemplazará a la concejala Belén Monte de Oca en el Concejo Deliberante— analizó su inminente desembarco en el cuerpo legislativo y anticipó la línea de trabajo que pretende sostener. Con un mensaje moderado pero claro, planteó que el escenario político requiere una dosis mayor de consensos y menor de disputas internas.
ShelknamsurDe interés 30/10/2025
La nueva temporada de pesca 2025/2026 regirá del 1° de noviembre al 1° de mayo y ya tiene precios definidos: temporada completa $70.000, tres días $30.000, un día $20.000, jóvenes $15.000 y gratis para menores de 12, jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Además, desde marzo será obligatoria la devolución de todas las capturas.
Mariano LópezNacionales30/10/2025
La ausencia de Gustavo Melella en la cumbre de gobernadores no fue un descuido: fue una señal política deliberada. En la Casa Rosada no olvidan que el mandatario fueguino retiró la seguridad en la última visita presidencial, mientras Tierra del Fuego atraviesa el peor deterioro en décadas: 50% de pobreza, hospitales sin insumos, escuelas cerradas y un gobernador que vive otra realidad, mientras prepara una elección constituyente que más del 70% de la población rechaza. Con ese cuadro, Milei decidió dejarlo afuera y dejó en claro que no piensa sentarse con quien ni siquiera logra ordenar su propia provincia.
ShelknamsurPolítica30/10/2025
La tensión salarial volvió a estallar este jueves en el ingreso a Ushuaia. Dirigentes y afiliados de ATE resolvieron cortar el tránsito sobre la Ruta Nacional 3 en rechazo a la propuesta que el Gobierno presentó en la reunión paritaria de ayer, una oferta que los gremios calificaron como “una tomada de pelo”.
ShelknamsurRío Grande 30/10/2025
El Municipio de Río Grande impulsa el uso del Espacio de Coworking ubicado en Pellegrino 520, un ámbito que se consolidó como una alternativa clave para estudiantes, emprendedores y trabajadores independientes que necesitan un lugar cómodo, accesible y bien equipado para concentrarse.
ShelknamsurUshuaia30/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia profundizó esta semana el operativo para retirar vehículos abandonados de la vía pública, una medida que apunta a recuperar espacios urbanos y ordenar sectores que durante años estuvieron ocupados por autos en desuso.
ShelknamsurUshuaia31/10/2025
Con la temporada estival a la vuelta de la esquina, la Municipalidad de Ushuaia intensificó en los últimos días el operativo integral de mantenimiento y mejora en distintos puntos de la ciudad. Se trata de las tareas que cada año cobran mayor ritmo tras el invierno y que buscan dejar a la capital fueguina en condiciones óptimas para recibir a vecinos y turistas.
ShelknamsurUshuaia31/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Escuela Municipal de Natación, organizará este fin de semana el tradicional torneo “Aniversario de Ushuaia”, en el marco de la cuarta fecha del Circuito Patagónico Austral de Natación (CPAN). El evento reunirá a más de 150 nadadores de Ushuaia, Río Grande, Santa Cruz y Chile, en una competencia que ya se consolidó como una de las más fuertes del calendario regional.