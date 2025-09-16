Detectan casos de coqueluche en Ushuaia: alertan por la importancia de la vacunación

Se trata de una enfermedad respiratoria contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Si bien puede afectar a personas de todas las edades, el mayor riesgo lo enfrentan los lactantes y niños pequeños.

Síntomas

La coqueluche se caracteriza por tos prolongada, que puede durar más de 14 días y presentarse con o sin rinitis y fiebre. Los ataques de tos suelen causar vómitos, dificultad para respirar y problemas para alimentarse, especialmente en bebés.

Vacunación

La principal medida de prevención es la vacuna. El esquema oficial incluye:

2, 4 y 6 meses de vida.

Refuerzos a los 15 o 18 meses, a los 4-5 años y a los 11 años.

Embarazadas: a partir de las 20 semanas de gestación.

Personal de salud: esquema completo y refuerzos correspondientes.

Medidas preventivas adicionales

Lactancia materna.

Lavado de manos frecuente.

Cubrirse al toser con el pliegue del codo.

Ventilar los ambientes.

Evitar compartir objetos personales (mate, vasos, utensilios).

Cuándo consultar al médico

En lactantes y niños:

Tos con dificultad respiratoria.

Episodios que generan coloración azulada en labios o cara.

Tos que termina en vómitos o los deja exhaustos.

Lactante que deja de comer o dormir por la tos.

Menores de 6 meses con tos persistente.

Respiración rápida, hundimiento entre costillas o queja al respirar.

En adolescentes y adultos:

Tos que provoca vómitos, mareos o sensación de falta de aire.

Tos persistente que interfiere con la vida diaria.

Aparición de fiebre, dolor en el pecho o sangre al toser.

En caso de convivir con bebés, embarazadas o personas inmunocomprometidas.

Advertencia

Las autoridades remarcaron que no toda tos es coqueluche, pero recordaron que la enfermedad puede ser muy grave en bebés y, aunque en adultos suele ser leve, éstos pueden contagiar a los más vulnerables.

La recomendación es clara: reforzar la vacunación y extremar las medidas de prevención cotidianas.