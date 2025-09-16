Río Grande celebró la Fiesta de las Colectividades con un encuentro de culturas y tradiciones

El Gimnasio de la Escuela Provincial N.º 2 volvió a llenarse de colores, aromas y bailes con una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, organizada por la Asociación de Colectividades de Río Grande y acompañada por el Gobierno provincial.

La jornada reunió lo mejor de la gastronomía, las danzas y las expresiones culturales de países como Italia, Bulgaria, Perú, Paraguay, Bolivia, España, Brasil, Líbano, Siria y Chile, entre otros. También se sumaron instituciones locales como el Rotary Club y YFU, que aportaron su impronta a una propuesta que ya se consolida como un clásico de la ciudad.

En ese marco, la subsecretaria de Enlace Institucional, Karina González, destacó el sentido de la celebración:

“La conmemoración del Día del Inmigrante nos inspira a seguir trabajando en estos espacios de encuentro cultural. Queremos mostrar a las nuevas generaciones la importancia de valorar y preservar nuestra herencia cultural”, señaló.
Asimismo, González agradeció a la Asociación de Colectividades Extranjeras y Descendientes de Río Grande “por permitirnos participar en este evento tan significativo y emotivo” y aseguró que el Gobierno continuará “celebrando nuestra diversidad y construyendo puentes entre culturas”.

Del evento también participaron los concejales Federico Runín y Lucía Rossi, la ministra de Trabajo de la provincia Sonia Castiglione y la secretaria de Integración Comunitaria, Daniela Díaz, quienes acompañaron a las familias en una tarde que reafirmó la identidad multicultural de la ciudad.

