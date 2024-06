"Desde el proyecto de inversión más pequeño hasta el más grande, todos necesitan esta garantía para poder prosperar. Debemos centrarnos en solucionar el tema energético en vez de pensar en una reforma constitucional que no le va a solucionar la vida diaria a los fueguinos".

En la última sesión celebrada el pasado miércoles, Lechman presentó un pedido de informes al Tribunal de Cuentas para conocer las intimaciones formuladas a la Dirección Provincial de Energía (DPE). La iniciativa busca conocer el nivel de cumplimiento de las recomendaciones y los requerimientos relacionados con el mantenimiento de las turbinas de la Central Termoeléctrica de Ushuaia.

“El Tribunal de Cuentas emitió en 2021 una Resolución Plenaria recomendando la elaboración y puesta en marcha de un plan de mantenimiento adecuado para garantizar el suministro de energía eléctrica. Frente a la falta de respuesta, emitieron una segunda resolución aplicando una sanción de apercibimiento y advirtiendo sobre posibles daños al patrimonio de la DPE”, mencionó Lechman durante la sesión.

Para el parlamentario, es crucial conocer el estado actual y las acciones de control llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas en relación a la situación energética. "Los funcionarios están para resolver problemas, no para complicar la vida de la gente. El desafío energético debe ser abordado con urgencia y responsabilidad para asegurar un futuro próspero y estable para Ushuaia y sus habitantes", enfatizó.

El año pasado, la Legislatura anterior autorizó un préstamo a la provincia para la compra de un parque eléctrico completo para Ushuaia y un parque eólico para Río Grande, con financiamiento de inversores extranjeros como el CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- y el Banco Asiático. Sin embargo, desde que entró en funciones el nuevo Gobierno Nacional el 10 de diciembre, este proyecto está archivado y a la espera de su autorización, según palabras de funcionarios del Gobierno Provincial. “¿Por qué no se presentó antes? ¿Por qué esperar un cambio de gobierno cuando el problema ya se sabía desde antes? No quiere decir que este nuevo gobierno no lo apruebe, pero era más razonable actuar antes. Todo vuelve a foja cero y los fueguinos quedan a la deriva, enfrentando problemas como cortes de luz en cualquier momento”, cuestionó Lechman.

La insuficiencia energética se vuelve más crítica al considerar el crecimiento urbano de la ciudad en los últimos años. "Surge inevitablemente la pregunta: ¿Existen inversiones en infraestructura energética suficientes para soportar este crecimiento? La respuesta parece ser negativa", afirmó el legislador.

"El Gobierno Provincial había argumentado que los cortes de energía del año pasado se debían al crecimiento del empleo y la reducción de la desocupación, describiendo esto como un 'éxito económico'. No obstante, la persistencia de los cortes de luz arroja dudas sobre estas afirmaciones y evidencia la falta de inversiones reales acordes con el aumento de la demanda energética".

Los cortes limitan desde proyectos de inversión hasta el funcionamiento básico de escuelas y dependencias estatales, generando un clima de incertidumbre sobre el futuro energético de Ushuaia. "Sin una solución adecuada, la ciudad enfrenta un desafío significativo para su desarrollo sostenible", concluyó Lechman.