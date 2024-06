Al respecto el senador Blanco sostuvo que “No es casualidad que cuando el kirchnerismo no está en el poder vuelvan los escraches perfectamente organizados. Las amenazas y la violencia no conducen a nada. Los que tienen miedo son ellos porque se les acaba la joda. La patria no está en peligro, peligran sus privilegios”.

“De ninguna manera se trató de un grupo de vecinos autoconvocados sino de una barra de violentos que, estoy convencido, pertenecen a la UOM y están apañados por la política desde el municipio de Ushuaia. Esto no fue espontáneo porque lo avisaron por las redes y me lo comunicaron telefónicamente antes, el día anterior. Lo que no sabía era que el nivel de violencia que iban a estar dispuestos a ejercer era tanto. Poner en una pancarta ‘tiro al Blanco” lo entiendo como una amenaza directa y grave hacia mi persona”, afirmó el legislador.

“Es una pena que en democracia tengamos que soportar estas cosas. Los traidores a la patria no son los legisladores que defienden los intereses de la provincia sino los violentos que están dispuestos a hacer cualquier barbaridad con tal de no perder sus privilegios”, cerró el senador.