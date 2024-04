Vuoto, a través de sus redes sociales, fue contundente: "Foradori, el mismo que avaló el acuerdo Foradori-Duncan y comprometió nuestra soberanía sobre las Malvinas, ¡ahora es designado por Milei como representante permanente de Argentina en Ginebra ante los organismos internacionales!".

El acuerdo, conocido como Foradori-Duncan, fue sellado entre Foradori y el entonces ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan. Este pacto fue fuente de duras críticas y escándalo, particularmente debido a las revelaciones hechas por Duncan en su autobiografía "Thick of It: The Private Diaries of a Minister", publicada en 2022. Duncan describió un encuentro en 2016 en las bodegas de la embajada británica en Buenos Aires, donde, según él, "una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, mejorando las negociaciones hasta que a las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general".

Además, el exembajador británico en Argentina, Mark Kent, añadió a la anécdota contando que Foradori lo había llamado post-firma, comentándole que estaba "tan borracho que no podía recordar todos los detalles de lo que había firmado". Aunque más tarde Foradori negaría haber estado ebrio, y Duncan aclararía que su comentario fue una "referencia humorística" más que una descripción literal de los eventos, el daño a la imagen del diplomático ya estaba hecho.