EL GOBERNADOR MELELLA RECORRIÓ JUNTO AL INTENDENTE HARRINGTON LA OBRA DE ASFALTO DEL BARRIO 9 DE OCTUBRE EN TOLHUIN

El anuncio del gobernador Gustavo Melella sobre una operatoria especial para la entrega de lotes con acceso a servicios, dirigida a trabajadores de la salud, educación y seguridad, deja grandes interrogantes sobre su implementación y sus implicaciones para quienes están inscritos en listas de espera por vivienda. Este tipo de anuncios, comunes en épocas de campaña política, generan escepticismo debido a experiencias pasadas en las que promesas similares no se concretaron. Fuera de este contexto electoral, el gobierno se enfrenta al desafío de abordar la demanda habitacional, exacerbada por una inflación que ha erosionado los salarios de los trabajadores.

El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Ybars, participó de la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de Río Grande celebrada el pasado lunes, en la que respondió a los cuestionamientos en torno a la elección de autoridades del cuerpo legislativo. “El concejal Jonatan Bogado manifestó que no estaba manifestada la voluntad popular en la elección de autoridades del cuerpo que integramos, lo cual me parece bastante irresponsable porque los vecinos esperan que nos dediquemos a trabajar en brindarles herramientas para su bienestar, no para quedarnos en quiénes fueron electos presidente, vicepresidente primero o segundo y quiénes no”, afirmó el edil.