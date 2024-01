Tierra del Fuego denunció los ejercicios militares que Reino Unido realiza en las Islas Malvinas

La ZOPACAS, establecida mediante la resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1986, es un espacio de cooperación regional compuesto por los Estados de África y de Suramérica con costas al Atlántico Sur sin la presencia militar de potencias extrarregionales. La iniciativa, impulsada en sus inicios por Brasil y que fuera renovada en estos últimos años entre Argentina, Brasil y Uruguay, busca fomentar la paz y seguridad en la región, haciendo especial énfasis en la prohibición de armas de destrucción masiva y el respeto a la integridad territorial de los Estados ribereños del Atlántico Sur.



En este sentido, el Gobernador Melella sostuvo que “como siempre lo hemos hecho, vamos a exponer al Reino Unido cada vez que incumpla normas internacionales y que quiera profundizar su presencia colonial en nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Estos juegos de guerra no solo son una provocación innecesaria, sino que además son una amenaza a todas las personas que habitan esta región del planeta que lo único que desean es vivir en paz. Londres no puede seguir dándole la espalda al derecho internacional y los vamos a denunciar cuantas veces sea necesario. Esto que hoy está pasando en Tierra del Fuego tiene que ser un punto central a ser tratado en la próxima reunión de la ZOPACAS”.



Por su parte, el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, sostuvo que “por instrucción del Gobernador hemos enviado misivas a cada uno de los Estados miembro poniendo en conocimiento y denunciando las maniobras británicas, instando a una urgente inclusión del tema en la próxima reunión ministerial de la ZOPACAS”.



Asimismo, Dachary destacó que “la actual provocación británica representa hoy una real y contundente amenaza para la Argentina, la cual, además, constituye un atentado flagrante a la seguridad internacional que compromete a todos los Estados miembros de la ZOPACAS. Es por eso que le pedimos a la comunidad internacional no sólo condenar estos actos de provocación -que a su vez atentan contra las resoluciones pertinentes de la Asamblea General respecto a la Cuestión de las Islas Malvinas- sino que, a su vez, adopten una posición clara y contundente en en defensa de la paz, la solución pacífica de las controversias y el respeto de la integridad territorial en la región del Atlántico Sur”.



El funcionario destacó también la disposición que tiene la Provincia en colaborar con la Cancillería Argentina dado que ”con ello entendemos que podemos potenciar esta iniciativa y avanzar en poner fin a una de las consecuencias más desfavorables del colonialismo que afecta a la provincia como es la militarización británica de nuestro territorio”.