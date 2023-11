EL TRIUNFO DE MILEI CASTIGÓ SOLAMENTE A MIRGOR, LA ELECTRÓNICA DE TIERRA DEL FUEGO AIAS

La sorpresa, o quizás no tanto, vino de la mano de Mirgor que fue la única empresa del panel líder con resultados negativos, llegando por momentos a – 8% con un cierre “digno” en – 3.21%, es decir la única en negativo de la rueda de hoy.

El panel líder contempla a las empresas más importantes del país de acuerdo con el volumen negociado en el último semestre. Además, son las de mayor liquidez y presencia en los mercados, suelen ser referentes en sus sectores y generalmente logran crecimiento sostenido.

No es un dato menor que el mercado castigue de esa manera a la empresa radicada en TDF AIAS, dado que se interpreta una inminente apertura de importaciones y aranceles cero, por lo que la industria local no podría competir en un mercado sin regulaciones.



Los países colocan barreras aduaneras y arancelarias para proteger su producción y generación de empleo, pero ante la nueva política del libertario Milei de remover esas herramientas de protección, el mercado interpreta que las fábricas de Tierra del Fuego no estarán en condiciones de competir, con las consecuencias ya conocidas en la provincia.

Para el libertario el Régimen de Promoción Industrial es “una estafa a los argentinos de bien y les cuesta muchísimo en términos de dinero y bienestar”.

En la década del 90, los habitantes de Tierra del Fuego AIAS padecieron el impacto del liberalismo irrestricto de la política económica de Menem y Cavallo -hoy asesor de Milei- con el cierre de las industrias electrónicas, la represión a los trabajadores y los sucesos que desencadenaron en la muerte de Víctor Choque a manos de las fuerzas de seguridad de Estabillo.

En ese momento cerraron Continental Fueguina y empresas como Aurora Grundig y Philco, llegando en el año 2000 a 120 puestos en la desmantelada industria fueguina, que resurgió en el mandato de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

A la fecha alrededor de 15.000 puestos de trabajo dependen de la industria de manera directa, por lo que la apertura de importaciones supondrá importantes cambios económicos, sociales, culturales y políticos para la matriz productiva de la provincia que ya padeció la baja de alícuotas con el gobierno de Mauricio Macri, cayendo el empleo directo a sólo 3200 personas contratadas y el congelamiento salarial producto de un pacto con la ex gobernadora Rosana Bertone.