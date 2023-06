PICOS DE CONSUMO Y TEMPERATURAS EXTREMAS EN USHUAIA: ¿CUÁNTO INVIERTE ENERGIA EN NUEVAS TURBINAS PARA ATENDER LA DEMANDA?

En medio de un fenómeno de bajas temperaturas extremas en bajo cero, la ciudad de Ushuaia sufre nuevamente cortes de energía eléctrica, lo que nos obliga a pensar si, frente al crecimiento del casco urbano de los últimos años, se realizaron desde la Dirección Provincial de Energía las inversiones necesarias para que las turbinas no sufran desperfectos frente a picos de consumo. Escuelas que suspenden sus actividades, dependencias estatales que no pueden brindar condiciones mínimas de higiene y seguridad; todo ello mientras la Casa de Gobierno tiene luminaria LED sin un objetivo en particular.