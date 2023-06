SE PRESENTARON 75 PROYECTOS EN LAS INSTANCIAS ZONALES DE LA FERIA DE ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2023

Al respecto, Carla Doldan, coordinadora provincial de Feria de Arte, Ciencia y Tecnología, mencionó que “este año todos los trabajos se volverán a presentar en la instancia provincial con las mejoras y avances que tengan, y de allí se decidirá por consenso de cada una de las comisiones de valoración, que son por niveles o modalidades, qué trabajo pasa a la instancia nacional. Esto es parte de la nueva mirada que se tiene sobre evaluación en Feria, la evaluación formativa”.

Asimismo, remarcó que “la idea es acompañar el proceso, centrando el foco en una evaluación formativa, sumativa y en acción, así docentes y estudiantes aprenden haciendo”.

En la ciudad de Río Grande se presentaron 40 proyectos el martes 6 de junio en el Politécnico “Malvinas Argentinas”, entre ellos:

“¿Por qué los arboles están torcidos?” (Jardín N°1)

- “¿Por qué se manchan los dientes?” (Jardín N°3)

- “¿Por qué se forman las burbujas?” - “Tesoros de nuestra costa fueguina” – “Mi cuerpo es un tesoro” - A la luz del Sol" - “Seño: ¿Que animal es este?” - “¿Dónde viven las lombrices?” - “¿Es un pato, un pájaro o una gaviota?” - “Desde la panza de mamá” - “Jabón Jabonoso” - “Mi barquito se derrite” (Jardín N° 4)

- “Tol Olejce": ¿Dónde viven los pingüinos? (Jardín N° 5)

- “Cuidemos al planeta reciclando” (Jardín N° 6)

- “¿Cómo podemos cultivar sin semillas?” (Jardín N°9)

- “¿Qué puede comer Lisandro?” (Jardín N°12)

- “Luz para el cuerpo” (Escuela N°7)

- “Corazonada” - “Cuando el viento silba, polvo trae” (Escuela N° 21)

- “Recordar para no olvidar” (Escuela N°42)

- “¡Dientes sanos, sonrisas brillantes!” (Escuela N°44)

- “¿Qué es la levadura?” - “Nuestra Eco-Huella” (Escuela Especial N° 2)

- “Centro Polivalente de Arte: “¿A dónDe estáN? Sin vida, pero aún en la memoria” - “EnmascarArte” (Escuela Especial N° 2)

- “Sensor de Monóxido De Carbono y purificador de aire” (Colegio Antártida Argentina)

- “Los caminos de la vida” (IPES " Paulo Freire")

- “Seño, ¿Por qué no me sale?” - “Seño ¿cuándo sale tu bebe?” - “¿Para qué sirve la lana de la oveja?” (JIF)

-"No se ve, pero se siente" - “Del mar a la mesa” - “Bajo nuestros pies” - “Los amigos del Río” (Escuela del Cono Sur)

- "Corazón silencioso. La importancia de hablar antes que sea tarde" - “¿Verdad o mentira? Enfermedad genética, la hemofilia” (C.I.E.R.G)

- “Simple Acción, Gran Solución” - “Origami” (E.P.E.I.M)

- “Democratización de las emociones” (E.M.E.I)

En tanto en Tolhuin, se presentaron cuatro proyectos el miércoles 7 de junio en la Escuela Provincial N° 45:

- “Entre cortezas y nudos, casa de Lengas se construyó” (Jardín N° 23)

- “Conocer y cuidar es preservar” y “Se Como El Guanaco ¿Por Qué?” (Jardín N° 13)

- “Fábrica de colores” (Escuela Especial N° 4)



Por último, el jueves 8 de junio en la ciudad de Ushuaia se presentaron 31 trabajos en la Escuela Provincial N° 3, entre ellos:

- “Yo te cuido lobito” y “Proyectores del bosque” (Jardín N°7)

- “¡Juguemos a ser científicos!” (Jardín “La nueva casita de todos”)

- "Mi basura, mi tesoro" (Jardín N° 20)

- “¿Sabías que nuestra provincia se llama Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur?” (Jardín N° 14)

- “Los vigilantes de la noche y el día” (Jardín N° 2)

- “Los Secretos del Tomate”, “Menú a la carta”, “Superhéroes y superheroínas de la educación vial” y “Para temblar de miedo” (Escuela N° 22)

- “Flatuciencia 2 con aroma a una visión integral" (Escuela N° 1)

- “Un año con y sin árboles/A year with and without tres” (Escuela N° 38)

- “Un largo viaje” (Escuela N°34)

- "Entre manos" (Colegio del Sur)

- “Contaminación General en Ushuaia” (EMEI)

- “Bioetanol con cascara de banana” y “Clasificador/ reciclador de Tapas de colores” y “Green Rain” (Colegio del Sur secundario)

- “La ciencia de ir a Marte”, “Ciencia y cocina” y “Senderos diversos” (Julio Verne)

- “El capitán y su lechuza” (Escuela Rural N°6 Provincia de Entre Ríos, Anexo Puerto Almanza 44 Héroes del Ara San Juan)

- “Sistema de semáforo inteligente” (Colegio Técnico Olga B. de Arko)

- “Voces de la tierra. La Horticultura Fueguina como Patrimonio vivo” y “Los costos de la construcción” (CENT Nº11)

- “¿Quiénes somos y de dónde venimos? Un enfoque desde la historia de las ciencias para pensar el origen de la vida con estudiantes” (I.P.E.S Florentino Ameghino)

- “Cannabis-K” (Escuela Especial N°1)

- “Bestia de Fuego” (C.A.A.D)

- “A que jugaban los niños en la época colonial” (Jardín N° 8 Caminito de colores Jardín N° 24 Valle Andorra y Escuela N°22 Bahía Golondrina)

- “Figuras y monocristales” (Colegio Técnico OBA)

- “Club de Ciencias 687" (Colegio Técnico "Antonio Martin Marte")

Todos estos proyectos irán a la instancia provincial que se desarrollará el 12 de julio en Río Grande y el 13 de Julio en la ciudad de Ushuaia. Los seleccionados pasarán a la instancia nacional que se realizará del 6 al 9 de septiembre.

“La provincial se realiza por duplicado para favorecer la participación de todas y todos los estudiantes en los trabajos, así pueden rotar y todos presentan. Los trabajos de Tolhuin, viajarán a algunas de las dos ciudades”, explicó finalmente Doldan.