Vera criticó que "Melella es un bravucón de escritorio que no tiene la voluntad para hacer lo que debe" en relación a la Ley Gaucho Rivero y la llegada del buque Princesa Zafiro

Vera criticó que "Las leyes están para ser cumplidas pero algunos no tienen voluntad, ni valor, ni honor, para hacer respetar la bandera, la Constitución y las leyes. El pueblo, todos, ciudadanos, periodistas, deberíamos señalar para hacer valer la letra de las leyes porque es la que nos organiza. Cuando a una persona se la juzga, el juez no lo hace por voluntad propia sino en función de lo que dictan las leyes. Yo me acuerdo cuando vino el Star Princess e hicieron un festival de tango. Yo no me olvido de esas cosas porque tengo atrás mío 649 personas que dieron su sangre y su vida para que seamos personas decentes y de bien, no chupamedias del poder de turno".

En tal sentido, apuntó contra el gobernador Gustavo Melella. "Leía que el gobernador criticaba a la comandante norteamericana que hablaba de los intereses del Comando Sur sobre el litio o el agua dulce. Y me pregunto si la Ley Gaucho Rivero no tiene nada que ver con eso. Las personas como Melella después no hacen lo que tienen que hacer. Son bravucones de escritorio porque no tienen los valores suficientes para enfrentar la situación y convocar al pueblo. Consideran que el pueblo no les cree. Y seguramente es asi, pero por este tipo de actitudes que tienen personas que se llenan el pecho hablando de los 40 años de Malvinas, que Malvinas nos une y del respeto que tenemos por los veteranos de guerra y al otro día dejan entrar un barco de bandera inglesa como pancho por su casa. No se puede naturalizar todo, que ellos hagan lo que se les cante. Pero debemos aprender que así como ponemos gobiernos, también podemos sacarlos cuando traicionan la voluntad del pueblo".

En un recorrido que prosigue hacia Punta Arenas (Chile), el buque, gemelo del Diamond Princess, pertenece a la línea Princess Cruises, propiedad de Carnival Corporation cuyas oficinas centrales se sitúan en California, Estados Unidos, aunque está registrada en las Islas Bermudas, colonia británica de ultramar (como las Malvinas) en el mar Caribe. Su llegada a Ushuaia portando como insignia la bandera del Reino Unido de la Gran Bretaña, dicho izamiento constituye un acto violatorio de la Ley Provincial N° 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, iniciativa que fue promovida por las Legislaturas de las provincias con puertos en el Océano Atlántico con el objetivo de prohibir la permanencia, el amarre y abastecimiento de buques que tengan bandera británica de las Islas Malvinas, del Reino Unido y de todas las otras colonias que el imperio británico posea aún alrededor del mundo, como medio de reclamo por la persistencia de la situación colonial que el Reino Unido tiene en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Dicha Ley lleva el nombre de Gaucho Rivero en homenaje al gaucho Antonio Rivero, nacido un 27 de noviembre de 1808 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, fallecido en 1845 en la famosa batalla de la Vuelta de Obligado. Peón de campo y gaucho, lideró un alzamiento en las Islas Malvinas, pocos meses después de la invasión británica acaecida el 3 de enero de 1833.