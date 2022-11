JUGADORES DE TODO EL PAÍS DISFRUTARON DE NUESTRA PROVINCIA Y COMPITIERON EN EVENTO NACIONAL DE GO

32 jugadores y jugadoras de Go, el juego más antiguo del mundo, disfrutaron de hermosos días y actividades grupales en Ushuaia. La "excusa" fue el torneo de relevancia nacional llamado Serie Argentina del Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi (o Go) que se desarrolló el pasado fin de semana. Adolescentes de 14 años y adultos mayores de más de 80 años que comparten la pasión por este apasionante juego chino milenario, se encontraron en nuestra provincia para competir, compartir y disfrutar.

El Profesor Diego Corbacho, responsable del Club anfitrión y organizador general del torneo, nos contó que la competencia se realizó gracias a la Asociación Argentina de Go, al Club de Go Ushuaia, al Gobierno de la Provincia, a la Municipalidad de Ushuaia y a la Asociación China de Weiqi. El evento se llevó a cabo en el Polo creativo Sur y fue declarado de Interés Provincial - al igual que los clubes de Go de Ushuaia y de Río Grande - por su relevancia social, cultural y educativa.

Chicos y chicas del club local, que se reúnen todos los jueves de 19 a 21 hs en el Polo Creativo de manera gratuita, aprovecharon la ocasión y jugaron con los mejores del país el día jueves, fueron a la televisión el viernes, observaron el torneo el sábado y fueron premiados el domingo. ¡Fueron maravillosos días para todos!

Felizmente, dos fueguinos quedaron entre los mejores 10 del torneo; el joven Pedro Frías de 22 años de Ushuaia y el riograndense Ernesto cepeda. El campeón fue Santiago Tabares, de Sauce Viejo, Provincia de Santa Fe, que clasificó para la instancia latinoamericana. David Pollitzer de CABA y Jaime Guiamet de Rosario completaron el podio. Rosario Papeschi de la provincia de Bs. As. fue la mujer mejor posicionada y Simón Moreno de Puerto Madryn el mejor Juvenil. Santiago Laplagne, Presidente de la Asociación nacional, obtuvo el cuarto puesto.

Además de los 3 ya mencionados, otros fueguinos que compitieron son Natalia Bertoldo de Río Grande, Matías Muñoz de Tolhuin y Anael Polak, Miguel Calzadilla y Facundo Giacominni de Ushuaia.

Cabe señalar que a nivel infanto-juvenil, la provincia es la mejor a nivel nacional; el subcampeón juvenil es de Río Grande y varios de los diez los mejores son fueguinos gracias al trabajo constante que se lleva adelante en los clubes de la Provincia. El Go, permite jugar, pensar, compartir y desarrollar el pensamiento lógico en cada partida que uno juega. Es muy recomendable para cualquier edad y etapa de la vida.

Responsable Profesor Diego Corbacho [email protected]

Instagram: @clubdegoushuaia_weiqi