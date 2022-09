SE PRESENTA LA OBRA DE TEATRO “MUJERES AL FRENTE” EN LA SALA NINÍ MARSHALL DE USHUAIA

Es una obra que visibiliza la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas, con Miriam Simcovich y Alicia Strupeni; escrita y dirigida por Gabriela Aguad, quien agradeció a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de DDHH de Nación y a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia por el trabajo conjunto que permitió que se presentara la obra en la sala Niní Marshall.

La secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad, Belen Molina agradeció “al Ministerio de Cultura de la Nación por el acompañamiento y la articulación permanente tanto para realizar grandes festivales, como para este tipo de obras de teatro, que fortalecen nuestra lucha por la soberanía y más en un lugar como Ushuaia”.

“La cultura genera mensajes que son muy valiosos y potentes para la sociedad, más en un año como el actual en el que cumplimos 40 años de la Gesta de Malvinas”, añadió Molina.

Por su parte, la directora de la obra, Gabriela Aguad destacó “el trabajo de articulación para que podamos estar hoy acá. Esperamos a todos y a todas a ver la obra de teatro, desde Ushuaia y para Ushuaia, con la emoción que eso implica para nosotras y para todo el público”.

La directora de Mujeres al Frente explicó que “esta obra cuenta las historias de enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, radio-operadoras y voluntarias. Todas mujeres que hicieron una labor enorme e imprescindible y que por muchísimos años quedaron ocultas, no se podía hablar de esas historias”.

“Ellas no podían hablar de lo que habían vivido y entonces la sociedad no se enteraba de esas mujeres al frente; por suerte pudimos encontrarnos con ellas y reunir en esta obra 7 historias de las muchas que hay, pero quizás las 7 que consideramos más representativas”, agregó.

Gabriela Aguad contó que “se trata de mostrar relatos, narraciones y algunos momentos particulares que tuvieron en esos días de 1982, ya sea estando en el continente, en los barcos hospitales, en los barcos como radio-operadoras, o quienes hacían pan para llevar a los hospitales; todas funciones tan importantes y vitales para los ex combatientes y que por muchos años no se supo nada de esto”.

La directora de la obra de teatro afirmó que es muy importante seguir hablando de Malvinas. “Este es un año muy particular, está muy presente al cumplirse 40 años, pero la idea es que sigamos hablando de Malvinas desde todos los ángulos. Desde quienes combatieron en las trincheras y desde quienes estuvieron conteniendo, curando y haciendo tareas como estas mujeres a las que se las ha silenciado por tanto tiempo”.