Ushuaia será sede de la Serie Argentina del Circuito Latinoamericano El Go fueguino crece y se posiciona a nivel nacional y latinoamericano

Hermosa noticia. Felizmente se confirmó que en noviembre se realizará en Ushuaia la Serie Argentina del Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi (o Go). Ya son 30 los inscriptos y entre ellos hay hombres, mujeres, juveniles, patagónicos y fueguinos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. En 2021, este torneo se realizó en el Centro Cultural General San Martín de CABA.

El responsable del Club de Go Ushuaia, Profesor Diego Corbacho, confirmó luego de su visita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que el 12 y 13 de noviembre se realizará el evento mencionado en el Polo Creativo de la capital provincial. Esto será posible gracias a la Asociación China de Weiqi, la Asociación Argentina de Go, el Club de Go Ushuaia y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

También está garantizada la presencia de al menos tres fueguinos en el 4° Congreso Latinoamericano de Go que se hará en Buenos Aires del 7 al 11 de octubre. Las ediciones anteriores se desarrollaron en México, Guatemala y Brasil.

Además, contó que el fin de semana pasado se llevó a cabo en CABA el Torneo Argentino de Go. Allí, por segunda vez en la historia hubo presencia de un fueguino. Si bien estuvo lejos de los primeros puestos, obtuvo una clasificación mejor a la esperada antes de la competencia.

Dos meses atrás, Corbacho y Ernesto Cepeda (responsable del Club de Go de Río Grande) fueron acreditados formalmente por la Asociación Argentina de Go como Instructores del juego a nivel nacional.

El Go (o Weiqi) es el juego de mesa y de estrategia más antiguo en el mundo. El año pasado se fundó el Club de Go Ushuaia que actualmente funciona en el Polo Creativo (Gobernador Paz 836) todos los jueves de 19 a 21 horas. Allí, se enseña y juega gratuitamente a todos los adultos, jóvenes y niños que se acercan a conocerlo y disfrutarlo.

El Go posibilita al mismo tiempo el juego, el compartir, el aprendizaje y pensamiento lógico. Puede ser muy útil en centros de salud, escuelas primarias y secundarias, en universidades, centros de jubilados y en asociaciones sociales, culturales y deportivas. Es una excelente opción recreativa y formativa a la vez.

Se invita a todos los que quieran interiorizarse acerca del mismo y a quienes quieran jugarlo o aprender a hacerlo a comunicarse con los responsables de los clubes de la provincia y asistir a sus actividades

Club de Go Río Grande: Responsable Ernesto Cepeda [email protected]

Club de Go Ushuaia: Responsable Diego Corbacho [email protected] , 2901 550242 - En Instagram: @clubdegoushuaia_weiqi