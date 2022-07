Bertone afirmó que siempre fue institucionalsita, pero recordó que en la actual gestion - hay funcionarios condenados por narcotráfico y no hay transparencia en las licitaciones

La legisladora nacional expresó que “siempre fui institucionalista” y pidió respetar la investidura presidencial y la de todos los mandatarios electos por el pueblo.

La ex gobernadora también manifestó que “nunca pongo piedras en el camino a nadie” y que siempre defiende todo lo que pueda solicitar el gobernador a nivel nacional si es en beneficio de la Tierra del Fuego, pero que se siente en la obligación también de decir las cosas que ve que funcionan mal y que le transmite la gente.



En ese sentido enumeró: “veo que hay cortes de luz, cortes de agua, contaminación en la Bahía, falta de clases por deficiencias edilicias, la salud que debería ser prioridad no lo es porque hay falta de insumos en los hospitales, la obra social está quebrada, no hay atención a las mujeres víctimas de violencia, hay funcionarios condenados por narcotráfico y no hay transparencia en las licitaciones”