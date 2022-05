COMIENZAN LOS JUEGOS FUEGUINOS 2022

El futsal, que es una de las nuevas disciplinas que se suman a la grilla de los deportes en los Juegos Evita, será la disciplina que marcará el comienzo de los Juegos Fueguinos, en este caso en la ciudad de Ushuaia con partidos que se llevarán a cabo en el gimnasio Arquitecto Lucio Petrina este martes a partir de las 19.00 horas.

En tanto que en la ciudad de Río Grande la competencia comenzará este miércoles 1 de junio, aprovechando el feriado por el Día de la Provincia, con partidos tanto para chicos como para chicas, en simultaneo en los gimnasios Muriel e Integrador de la Margen Sur a partir de las 10:00 de la mañana.

Otra de las disciplinas que comenzarán a disputarse dentro de los Juegos Fueguinos será el ajedrez, ya que en la ciudad de Ushuaia la instancia local tendrá comienzo el próximo sábado 5 de junio a partir de las 16:00 en las instalaciones de la Escuela Provincial N°22.

A medida que transcurran los días, comenzará a disputarse la instancia local en cada una de las ciudades, buscando coronar a los campeones locales que luego se cruzarán en la instancia provincial para decretar los clasificados a la instancia nacional.

Los Juegos Fueguinos representan el programa más relevante de la Secretaria de Deportes y Juventudes ya que reúne a más de tres mil deportistas en 42 disciplinas con competencias que se realizan en cada una de las ciudades fueguinas. Cabe mencionar que este año se suman otras disciplinas como tiro con arco, patín carrera, skate y rugby femenino entre otras.

Para estos Juegos se utilizarán veinte espacios deportivos en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, en un trabajo coordinado con diferentes instituciones, clubes, asociaciones y federaciones deportivas de la provincia. Participarán las siguientes categorías: Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-18, Adultos mayores y discapacidad.

El trabajo en equipo, el esfuerzo personal y en equipos, el respeto por el otro y el juego limpio son algunos de los valores que se promueven en el programa que es una plataforma clasificatoria para los Juegos Nacionales Evita que se realizarán en Mar del Plata en el mes de octubre.

Programación – Instancia local Futsal

Martes 31 de mayo – Gimnasio Arq. L. Petrina (Ushuaia)

19:00 Sub-14 fem ESC.MUNICIPAL AZUL vs. ESC.MUNICIPAL ROJO

20:00 Sub-14 masc MAGALLANES “A” vs. COMERCIO NEGRO

21:00 Sub-14 masc ATENEO vs. AEP

Miercoles 1 de junio – Gimnasio Arq. L. Petrina (Ushuaia)

11:00 Sub-16 fem ESC.MUNICIPAL ROJO vs ESC.MUNICIPAL BLANCO

12:00 Sub-16 fem ESC.MUNICIPAL AZUL vs ESC.MUNICIPAL CELESTE

13:00 Sub-14 masc UTHGRA VS HAF

14:00 Sub-14 masc MAGALLANES A vs ATENEO

15:00 Sub-14 masc AEP vs COMERCIO NEGRO

16:00 Sub-14 masc MAGALLANES “B” vs COMERCIO VERDE

Miércoles 1 de Junio – Gimnasio Muriel (Rio Grande)

11:00 Sub-14 fem ADEFU vs. ESCUELA ARGENTINA

12:00 Sub-16 fem SAN ISIDRO vs. KAPONES

13:00 Sub-16 fem CAMIONEROS vs. ESCUELA ARGENTINA

Miércoles 1 de Junio – Gimnasio Integrador Margen Sur (Rio Grande)

10:00 Sub-14 masc SAN FRANCISCO vs. SPORTIVO ALBO

11:00 Sub-14 masc SAN MARTIN vs. DON BOSCO

12:00 Sub-14 masc LUZ Y FUERZA vs. SAN FRANCISCO VERDE

13:00 Sub-14 masc SPORTIVO vs. ADEFU