VUOTO PARTICIPO DEL ENCUENTRO DE LA MESA EJECUTIVA DE LA FAM

Además del intendente de Ushuaia, participaron también de la reunión el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; de General Roca, Maria Emilia Soria; de Machagai, Juan Manuel García; de Fray Mamerto Esquí, Guillermo Ferreyra; de Catrilo, Ricardo Delfino; de Sumampa, Marcelo Bernasconi, entre otros y otras.

Durante el encuentro Vuoto destacó que “los intendentes e intendentassomos el primer escalón que da respuesta y estamos al lado de cada vecino y vecina. Lo hicimos con Verónica Magario cuando estuvo al frente de un grupo de intendentes e intendentas que se opuso a todos los recortes que el gobierno de Mauricio Macri llevó adelante contra todos los municipios”.

“Tenemos que construir una FAM que nuclee a todos los intendentes, para generar espacios de discusión. Los intendentes del interior nos sentimos representados por esta FAM y Fernando Espinoza va a saber marcarnos el camino ya que es uno de los intendentes con mayor capacidad” destacó Vuoto.

En relación al trabajo por delante de la entidad, el intendente de Ushuaia señaló como importante la necesidad de “discutir algunas cuestiones que están sucediendo en el país. Junto a los intendentes coincidimos en que el rearmado de esta FAM va a marcar un antes y un después ya que los municipios trabajan día a día para sostener este modelo de gobierno, a pesar de las dificultades. Que nos organicemos, discutamos, proyectemos y nos mostremos todos juntos es lo que tenemos que hacer.”

“Estamos muy contentos con la definición de avanzar hacia una nueva FAM que contemple al interior, que mire a todos los rincones de la Argentina, y no me cabe ninguna duda que Fernando puede encabezar este proceso. No es lo mismo que un solo intendente plantee los problemas o necesidades a que lo plantee un colectivo que ponga en la mesa algunas discusiones, no para generar ruidos, si no para aportar a la discusión sobre la Argentina que necesitamos y que se viene” amplió Vuoto.

Asimismo remarcó que “los intendentes de la Patagonia sur vamos a acompañar porque éste es el camino. La unión hace la fuerza. No siempre las cosas se construyen de arriba para abajo, a veces se construyen de abajo para arriba como hace el peronismo, desde los trabajadores hacia sus líderes. Y me parece que esta conducción de la FAM va a ayudar a que vayamos discutiendo aquellas cosa que hay que mejorar, y apoyar aquellas que sí están bien. Porque hay una gestión, ministros y funcionarios que están trabajando muy bien, pero a veces la coyuntura y el contexto no permiten que eso llegue a la gente de a pie y que no la está pasando bien”.

“Cuenten con nosotros, me llena de esperanzas que volvamos a juntarnos, a discutir ideas y a darle mucho peso político a una FAM que se puso de pie cada vez que la Argentina lo necesitó” finalizó Vuoto.