Informe de situación Covid-19: Se solicita ventilar los ambientes y respetar los protocolos vigentes

Al día de la fecha hay un total de 31.727 casos confirmados y 493 pacientes fallecidos desde el comienzo de la pandemia. (la diferencia en el número de fallecidos con el parte anterior responde a un reordenamiento de casos realizado por Nación. El último fallecimiento por Covid-19 en la provincia se produjo el 27 de septiembre de este año).

En la última semana no se detectaron casos nuevos en ninguna de las tres ciudades fueguinas. Actualmente no hay pacientes internados en UTI en toda la Provincia. El número de altas desde el inicio de la pandemia asciende a 31.237. No hay en el día de la fecha casos activos en Tierra del Fuego.

En cuanto al plan de vacunación que se está llevando adelante, la Provincia ha recibido 300.503 dosis de vacunas. Ya han sido aplicadas 255.093; 144.900 personas recibieron la primera dosis de las cuales 107.568 recibieron ambas. Asimismo se aplicaron 2623 dosis adicionales y 2 vacunas de aplicación única. (Datos del Monitor Público de Vacunación actualizados a las 4:31hs de esta mañana).