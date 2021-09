Lousteau afirmó que "Necesitamos militantes comprometidos y sensibles con lo que le pasa a la sociedad y así generar otro tipo de resultados"

El senador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Evolución - Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, fue entrevistado por Rulo Quiroga en FM Del Pueblo. "Independientemente de los gobiernos locales, que pueden mejores o peores, es muy difícil mejorar una provincia si no mejora el país. Respaldo la lista que encabeza Maxi Ybars porque es contador y es docente y tiene una gran capacidad, que es la de comunicar. Y la política nacional y local requieren de un análisis riguroso pero también de la capacidad de comunicar", afirmó el dirigente.

"Necesitamos una permanente conversación entre las provincias y las ideas nacionales, las ideas locales y las concepciones más grandes de cómo encauzar un país que hace rato viene trabado, dado que la Argentina no crece desde 1974 en el ingreso por habitante. Esto requiere del trabajo en conjunto y una mirada diferente, y Maxi tiene algunos atributos que son muy importantes a la hora de encarar esa conversación", analizó Lousteau.

Prosiguió sosteniendo que "en el caso de Rosana (Mansilla), lo importante de su lugar es que viene de un espacio que siempre decimos que es una urgencia de largo plazo, que es la docencia, ya que la educación es la única herramienta que nos permitirá salir de este círculo. La lista de Evolución es una lista de enormes condimentos con distintas discusiones que tenemos que ir dando, como la economía, la educación, la ciencia, los derechos humanos".

En relación a las propuestas de la lista 502B, Lousteau sostuvo que "Si bien me gusta mirar la política económica en general, en relación a la 19640 podemos decir que se esquivan las discusiones hasta que los problemas están demasiado cerca. El subrégimen de promoción industrial vence en 2023 y todavía estamos esperando, hasta último momento, qué va a pasar".

Asimismo, criticó que "Tenemos una clase política que no se anticipa a ningún problema, más allá que siguen habiendo discusiones en el Ministerio de Producción, pero esto conlleva algunos temas. Uno es la incertidumbre enorme para las familias y también para quienes están involucrados en las actividades comprendidas por la 19640. Mientras nos acercamos a la fecha, no hay un rumbo claro y eso hace que disminuyan las inversiones. Esa misma tendencia se conjuga con que establecemos regímenes que los dejamos durante mucho tiempo sin dar la discusión del rumbo que debe tomar y hacia dónde puede evolucionar. La política debe generar incentivos también para producir bienes de mayor valor, con los incentivos correctos. Pero todo esto no lo podemos dejar hasta el final".

En cuanto a Malvinas, "siendo embajador en Estados Unidos me asombró mucho ver el reconocimiento a aquellos que son veteranos y que han combatido. No sólo el reconocimiento de recibir una pensión o haber recibido una medalla del Congreso, sino que la sociedad reconozca a quienes pusieron en riesgo su vida defendiendo la soberanía. Nosotros hemos presentado en el Senado un proyecto para ampliar los beneficios en reconocimiento a quienes pusieron el cuerpo defendiendo la soberanía".

Acotó, además, que "No sólo en el caso Malvinas, sino también con la Antártida, Tierra del Fuego debe ser el centro que convoque, mediante un centro de investigaciones o un museo específico, a todo aquel que quiera aventurarse al continente blanco o adentrarse en la naturaleza, para poder conocer mejorar".

Por otro lado, el senador porteño recalcó la importancia de la militancia comprometida con la realidad, "en Evolución, además de tener un diagnóstico, nosotros vemos mucha gente cómoda en política. Porque está cómoda siendo minoría, o porque le gusta solamente lo legislativo, y nosotros queremos lo contrario, queremos un radicalismo que pase a ser una incomodidad, disputando espacios de poder, para transformar la realidad".

Finalmente, reconoció la labor de Natalia Jañez, dirigente de Evolución - Cantera Popular en Tierra del Fuego. "Me encanta Nati. La política ha generado enormes distancias con la ciudadanía, entonces una parte es estar atento a cómo se administra el Estado porque a partir de ahí uno sirve al ciudadano. Pero también necesitamos militantes comprometidos con lo que le pasa a la sociedad y eso es sumamente importante porque a la hora de enhebrar resultados es que se pueden conseguir otros resultados".