Rabassa se refirió a las energías renovables, fortalecer a Tierra del Fuego como Puerto y Puerta de entrada a la Antártida y prevención sísmica, como ejes de la campaña para diputados

“Toda la zona sur de la isla de Tierra del Fuego, a partir de Tolhuin y el Lago Fagnano, es una zona sísmicamente activa que, sin embargo, no tuvo parámetros de planificación y desarrollo que contemplen esta realidad que es una bomba de tiempo. Promover políticas que reduzcan el riesgo enfatizando en la educación para la prevención y minimización del riesgo debe constituir un eje que, por ello, vamos a impulsar. En el caso de Tolhuin, que además está a la cabecera del Lago Fagnano que es la conjunción de las placas Scotia y Sudamericana, el abordaje no puede ser sino es a través de un trabajo conjunto y colaborativo entre las distintas autoridades con jurisdicción sobre la localidad”, afirmó Rabassa.



En relación a la preservación del patrimonio natural para fortalecer a Tierra del Fuego como Puerto y Puerta de Entrada a la Antártida, Rabassa sostuvo que “Si bien Ushuaia en su Carta Orgánica Municipal sancionada el 28 de marzo de 2002 establece dicha denominación a la par de Ciudad más Austral del Mundo, la realidad dista muchísimo de este título honorífico. La logística antártica no puede quedar sujeta a los vaivenes político partidarios y a la sucesión de gobiernos provinciales y nacionales de distinto signo político. En esto tiene que haber una política de Estado respaldada en el saber técnico y en la mancomunión de áreas del Estado en sus distintos niveles que permitan diseñar políticas inteligentes que perduren. Ushuaia está más cerca que Auckland en Nueva Zelanda o Punta Arenas en Chile; no obstante, las ventajas comparativas no han servido para fortalecer la marca Ushuaia en relación a la Antártida y esto es uno de los temas que debemos abordar. Poder poner el subrégimen de promoción industrial al servicio de sectores de servicios y actividades productivas manufactureras e industriales que pudieran generar un beneficio para este objetivo, es uno de los grandes desafíos que nos espera”.



Por último, Rabassa afirmó que “La Argentina es uno de los países que, pese a contar con industrias hidrocarburíferas y que depende de los combustibles fósiles en su matriz energética, no es una de las naciones que más contribuye a la emisión de gases contaminantes aunque sí es uno de los que más perjuicios sufriría. Por eso, uno de los ejes que sostenemos es el fomento de energías renovables y limpias. La energía eólica o la mareomotriz son algunas de las que creemos que hay que impulsar y sobre las que hay que generar conciencia. Una matriz energética que contemple estas realidades no sólo no es contraproducente con la matriz productiva de muchas de las provincias hidrocarburíferas: es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de las mismas provincias y del conjunto del país federal”.