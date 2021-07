MÁS DE 2500 INSCRIPTOS EN LA PRIMERA JORNADA DE LA CONVOCATORIA AL “ARGENTINA PROGRAMA – TIERRA DEL FUEGO”

El secretario de Industria y Promoción Económica de la Provincia, Juan Ignacio García, se refirió al Programa y se mostró gratamente sorprendido por la cantidad de inscriptos registrados durante el primer día del lanzamiento.

En principio, el funcionario dijo que Argentina Programa es una plataforma que desarrolló la Cámara Argentina de Software, en base a los requerimientos de la demanda del sector empresario, que se hizo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

“Estuvimos trabajando con ellos hace algunas semanas y nos pusimos de acuerdo para generar una convocatoria específica para Tierra del Fuego”, indicó, a la vez que explicó que la convocatoria contempla dos etapas: “la primera dura dos meses y presenta demanda horaria de alrededor de cinco horas semanales, que se hace de manera online y de manera asincrónica, en el horario que uno puede, y es una especie de introducción a la programación; un curso de nivelación que después, en la segunda etapa, va a ser complementado con otro curso más intensivo, de mayor duración, que se va a ofrecer cuando concluya esta primera parte”.

García se mostró sorprendido por la cantidad de personas anotadas en el primer día de la convocatoria. “Tenemos más de 2500 personas inscriptas. Esto superó nuestras expectativas, desde el Gobierno y los municipios estamos colaborando activamente en la difusión e impulsar la inscripción de dicha actividad, la cual está orientada específicamente desde la fase final de escuela media, es decir 17 años, y de ahí en más, sin límite de edad”.

El funcionario aclaró que “no hay cupos, la plataforma admite una cantidad de gente ilimitada. Desde Nación nos detallaron que se hace un procesamiento de las inscripciones, por ejemplo las edades, pero no mucho más. La gran mayoría de los inscriptos va a tener la posibilidad de hacer el curso. No obstante, a aquel que no le dé continuidad se le dará de baja”.

En cuanto a la actividad del software, el Secretario de Industria y Promoción Económica subrayó que “lo interesante de este sector es que no tiene barreras a la entrada, es decir que no se necesitan inversiones muy importantes para ingresar, ya sea de formación o de otro tipo. Es una actividad que está mucho más cercana a los jóvenes, que tiene que ver con la creatividad, con sus intereses”.

“Hemos visto que a edades muy tempranas comienzan a exportar servicios a México, a España, hay productoras que se han armado y que ya son emprendimientos, que quizás no tengan la envergadura de las empresas más conocidas, pero que son equipos de trabajo que están facturando muy bien y desarrollando negocios con su creatividad de Tierra del Fuego para el mundo. Es una gran oportunidad para el desarrollo personal y profesional, un paradigma nuevo y lo pueden aprovechar con este tipo de programas y oportunidades” agregó.

De igual modo consideró que “si podemos construir un buen sistema educativo, nuestras oportunidades van a ser realmente muy buenas. No va a importar que estemos a tres mil kilómetros de distancia. Es un sector al que hay que atender y acompañar, como a otros sectores con enorme potencial”.

Por último, Juan Ignacio García sostuvo que se han recibido muchas consultas por la posibilidad de que participen niños en este tipo de capacitaciones. En ese sentido, expresó que “vamos a empezar a hablar con la Subsecretaría de Economía del Conocimiento para ver qué posibilidades hay de generar estas propuestas para las y los menores de 17 años. Seguramente no van a tener la misma impronta de salida laboral, que es como está pensado este tipo de programas, pero puede ser una forma de iniciarse en este camino de la programación desde temprana edad”.