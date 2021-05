EL IPI FESTEJA SU 35º ANIVERSARIO CON UNA SEMANA DE CHARLAS ABIERTAS

La Dirección Provincial de Formación Permanente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, invita a interesados a participar de la semana del 10 al 13 de mayo, de charlas, webinar, worshop de portugués, inglés y francés, organizado por el Instituto Provincial de Idiomas (IPI) de la ciudad de Ushuaia, por su 35º aniversario.

Gloria García, directora del IPI, invita a toda la comunidad interesada en participar a las charlas de portugués y francés y aclaró que las mismas son gratuitas y con vacantes limitadas, por lo que deberán inscribirse previamente a través del link

https://forms.gle/zbRssG8bgBmjLS979

Además se entregará certificado de asistencia a los participantes.

“Las charlas de portugués y francés están abiertas a la comunidad. Hay dos capacitaciones, un taller y un webinar, los cuales están destinados a profesores y estudiantes del profesorado de inglés” especificó García.

Griselda Beacon, oradora de Oxford University Press en Argentina y América Latina, formadora de NILE en el Reino Unido, con una Maestría en Literatura y Enseñanza de Idiomas Extranjeros de la Philipps-Universität Marburg, Alemania, brindará un workshop destinado a profesores, profesoras, docentes de inglés y estudiantes del profesorado, denominado “A creative Toolkit for English Teaching”, el martes 11 de mayo de 10 a 12 horas por la plataforma zoom.

El miércoles 12 de mayo, en el horario de 10 a 11, la consultora educativa en Oxford University Press Argentina, Susana Dichiera, realizará el webinar “An introduction to Global Skills” en inglés por plataforma teams (Oxford), destinado a profesores de inglés o estudiante del profesorado. En tanto, de 13 a 14 horas del mismo día, expondrá Flavio Faccioni con “A história, memória, cultura e identidade de povos originários em Mato Grosso do Sul e no Brasil”. Interesados, deberán registrarse en el siguiente link: http.//meet.google.com/tdf-mdfi-xvv.

El jueves 13 de mayo, de 15 a 16 horas, expondrá el director de la Alianza Francesa de Ushuaia, Stephane Cuisiniez, con “La diversidad lingüística favorece el dialogo entre las culturas – La perspectiva de los países de lengua francesa”.

Cabe destacar que el Instituto Provincial de Idiomas (IPI) de la ciudad de Ushuaia, fue fundado el 8 de mayo de 1986, como un Taller de Idiomas dependiente de la Dirección de Cultura Territorial, con el objetivo de cumplir una función social a través de la enseñanza de la Lengua Extranjera inglés a niños, niñas, jóvenes adultos y portugués e italiano a adultos, en los turnos mañana, tarde y vespertino de forma gratuita. Además es el único centro de educación no formal de la provincia y del país con estas características.

En la actualidad la comunidad educativa se compone de aproximadamente 750 estudiantes, desde los 8 años en adelante, ofreciéndoles a los y las estudiantes de niveles avanzados en inglés, la preparación para los exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge.