DANIEL FILMUS: “SI QUEREMOS USAR MALVINAS PARA LA DEMAGOGIA O LA RETÓRICA, NO SIRVE”

El jefe de Gabinete, Mario Daniele, destacó que “el sueño de la provincia grande soberana y de la provincialización de Tierra del Fuego, de la Antártida y de las islas del Atlántico Sur fue siempre impulsada desde el peronismo. Y siempre hemos estado en el mismo lugar, defendiendo las mismas banderas de nuestra Patria”.

Por su parte, el secretario Daniel Filmus explicó que se encuentra aislado “por haber participado junto al Presidente del acto del 2 de abril, por lo que por cuarentena debo estar aislado. Y esta reunión es en un día especial, porque hoy falleció Uriel Erlich, un compañero muy querido y que siempre defendió como nosotros la lucha por Malvinas, por eso quiero que esta charla sea en memoria de él. Sin embargo, quería estar acá, porque acompaño lo que piensan y la misma lucha por Malvinas de ustedes”.

“Cuando me enteré de la discusión que se estaba dando en la provincia, lo que sentí es que si un británico ve esto, no lo puede creer; que nos estemos peleando entre los que siempre defendemos la causa de Malvinas. Que usemos la energía para criticarnos entre nosotros, cuando tenemos hace 188 años nuestras islas usurpadas, realmente me llama la atención, porque uno de los objetivos que nos proponemos como gobierno, y lo discutimos con Cristina Fernández hace varios años y también con Alberto Fernández, es generar políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos, los calendarios electorales; porque si no, no hay forma de recuperar las islas Malvinas”.

“Si queremos usar Malvinas para la retórica o la demagogia, no sirve. Nosotros queremos que las islas Malvinas vuelvan a ser argentinas, no queremos llenarnos de palabras para que nos aplaudan. Queremos que la bandera argentina vuelva a flamear en Malvinas, y eso es lo único que nos va a dar tranquilidad. Eso tenemos que lograrlo nosotros como generación” expresó Filmus.

“Lo que dijeron sobre Walter, un compañero al que quiero, respeto y admiro, me parece que no tiene sentido. También lo hablé con el Ministro Agustín Rossi, porque saben lo que hizo Agustín, cuando se vió con el almirante; lo primero que hizo fue darle el pin de Malvinas para que se lo ponga cerca del corazón, para que sepa lo que los argentinos tenemos en el corazón a Malvinas” contó Daniel Filmus.

“Lo mismo ocurrió cuando a Nestor Kirchenr, Tony Blair lo invitó a la cumbre progresista, y lo criticaron porque tenía que ir a Londres. Y desde Cancillería, le decían que no podía nombrar Malvinas. Y ni bien Nestor se cruzó con Tony Blair, le da la mano, y le dice “tenemos que hablar del tema de Malvinas”. Y por primera vez un Jefe de Estado se lo dice en la cara. Justamente con ellos tenemos que hablar el tema de Malvinas, que es con ellos con quienes tenemos que discutir el tema de soberanía. El camino es el diálogo bilateral y somos nosotros los que tenemos que lograr hacerlo.”

“Lo voy a decir provocativamente, lo peor que nos puede pasar a nosotros, es quedar cruzados entre las grandes potencias en el Atlántico Sur. Si quedamos cruzados sobre cómo lo definen las grandes potencias, vamos a perder. Tenemos que usar todas las herramientas necesarias para terminar con la usurpación de los ingleses”.

“Apoyo completamente la posición de Walter Vuoto. Hace poco apareció un submarino nuclear en el Atlántico sur y nosotros hicimos la protesta. Y la protesta tuvo efecto y desde el gobierno de Estados Unidos explicaron que era de la gestión anterior de Trump, y que la nueva gestión no iba a continuar con esa acción. El tuit ese ya no está más, porque era la mirada de Trump sobre la política de Estados Unidos de ese momento. Y la protesta de argentina cumplió su cometido”.

“Malvinas es una causa latinoamericana. Argentina tiene posibilidades, si fortalece la posición latinoamericana. Todos han tomado como propia la causa de Malvinas, pero en especial Evo Morales” expresó el secretario de de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, quien realizó un repaso de la posición argentina en su reclamo soberano. “Necesitamos tener políticas de largo plazo, sin cambios en nuestra posición, sin zigzag. Por eso el gobierno de Alberto Fernández propuso generar políticas de Estado, que estén basadas en la firmeza del reclamo argentino. Estamos abiertos a escuchar todas las opiniones, queremos el homenaje a los que combatieron y esa honra y ese homenaje tiene que estar claro, cómo los ideales que ellos defienden. Tienen que ser un homenaje que se tiene que reivindicar en la lucha de todos los días por la soberanía. Y tenemos que hacerlo por el diálogo. Seremos inflexibles, perseverantes y con paciencia infinita” finalizó Filmus.