El Centro Cultural “Nueva Argentina” inauguró la muestra “Mujeres de Jazz”

Se trata de obras del artista Diego Buey realizadas en óleo, que transportan al público a la atmósfera que se vivía en la época del apogeo del jazz. Son escenas tomadas, en su mayoría, de fotografías en blanco y negro, a las que el artista les dio el toque de color que genera un clima particular en cada cuadro.

Este lunes, el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” inauguró la muestra titulada “Mujeres de Jazz”, compuesta por cuadros en óleo del artista Diego Buey.

La inauguración se realizó a través de una transmisión en vivo por el Facebook del Centro Cultural. Contó con la conducción de Yésica Ziguencio y Gisella Bravino y con la participación del músico Gerardo Giménez.

Durante la entrevista que realizaron las conductoras, Diego Buey recordó sus inicios en las artes. La madre de su mejor amigo de la infancia llevó a él y a su amigo a una muestra de los grandes maestros del Surrealismo, en el Museo Nacional de Bellas Artes, que a él lo deslumbró y calificó como “extraordinaria”. Después de aquella experiencia realizó un taller de artes plásticas para chicos, momento en el que tenía nueve años de edad, y desde entonces no paró de dibujar.

Buey se orientó al dibujo e hizo talleres de historieta. Eso constituyó un paso para tomarse “en serio al dibujo”, según expresó.

La muestra “Mujeres de Jazz” surgió cuando Buey realizaba una exposición en conjunto con la artista Mercedes Chiesa, que se llamaba “Ritmo y Tinta”. Durante esa exposición una chica se le acercó y le preguntó por qué no había mujeres del jazz. “Eso me quedó picando”, dijo Buey y el año pasado comenzó a realizar sus obras en óleo en base a mujeres que se dedicaron a ese género musical. En general se trata de obras que él ya venía realizando en pequeños formatos, sobre papel, y que por una cuestión de espacio, tamaño y falta de materiales, no había podido realizar antes en óleo.

En palabras del propio autor, sus obras se caracterizan por la pintura grotesca. “Me gusta más usar el contraste entre pincelada y pincelada y que se note”, manifestó Buey que tiene predilección por “trabajar la figura humana” en sus obras.

Para llevar adelante la muestra “Mujeres de Jazz”, Diego Buey se basó en fotografías que, en su mayoría, fueron tomadas en blanco y negro. Él les puso color en sus cuadros lo que lo ayudó a lograr una atmósfera particular del ambiente de cada lugar y en sus cuadros también se percibe la expresividad, el sentimiento de cada una de las cantantes.

La muestra permanecerá exhibida en el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” durante dos semanas. Quienes quieran apreciarla pueden pasar por la vidriera de San Martín 1052 para conocerla.