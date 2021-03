LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA COGESTIONARÁ LAS VIVIENDAS DEL PROCREAR Y ABRIRÁ LOS TURNOS EL MIÉRCOLES 10 DE MARZO

La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches, expresó que “venimos trabajando muy bien y sin pausa con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, hemos firmado el convenio para que sea el Municipio el encargado de realizar la inscripción, recibir la documentación, otorgar los puntajes y lograr el acceso a la vivienda, y hacer realidad ese sueño para cientos de vecinos y vecinas”.

El convenio se firmó en ocasión de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Alberto Fernández en Río Grande “y fue la herramienta necesaria para que se reactive la operatoria en la ciudad que estuvo paralizada durante los cuatro años del gobierno macrista”, dijo Henriques Sanches.

La operatoria estará en cabeza de la Subsecretaría de Vivienda de la Municipalidad de Ushuaia y el personal municipal se capacitó para recibir a los y las postulantes interesados en acceder a una vivienda del PROCREAR.

La subsecretaria de Vivienda dependiente de la Secretaría de Hábitat, Yanira Martínez Ortiz, aseguró que “una vez solicitado el turno, podrán inscribirse a partir del lunes 15 de marzo de forma presencial. Durante un plazo de dos semanas permanecerá abierta la inscripción de postulantes a las primeras 65 viviendas de un total de aproximadamente 400, que se entregarán este año, ubicadas en el macizo comprendido por las calles Hipólito Yrigoyen, Formosa, Nello Magni y 8 de Noviembre, en el sector conocido como Monte Gallinero”.

La persona interesada deberá ingresar a la página web de la Municipalidad donde encontrará el link de inscripción que quedará habilitado desde el miércoles 10, completar los primeros datos y obtener un turno para adjuntar la documentación necesaria que permitirá acceder al puntaje que será otorgado oportunamente.

“La Municipalidad de Ushuaia fue elegida por el Gobierno nacional para la cogestión local de las viviendas del PROCREAR y ya estamos por iniciar todo el proceso”, añadió.

Por su parte, Henriques Sanches recordó que “el trabajo conjunto entre el Estado nacional y el Gobierno municipal permitirá vincular la demanda en nuestro territorio con la oferta de 400 viviendas finalizadas entre dúplex y departamentos. Estamos concretando y haciendo realidad el sueño de muchísimos vecinos y vecinas de Ushuaia, y sus sueños son los nuestros también”.

Requisitos para acceder al programa

Para inscribirse en el programa la persona interesada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

2. No tener, tanto el/la titular como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción.

3. Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

4. Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

5. Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

6. Acreditar el estado civil declarado en la inscripción, excepto el estado civil soltero.

7. Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

8. Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente, tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente, entre 4 SMVyM y 10 SMVyM1 (salario mínimo, vital y móvil, determinado anualmente por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, vigente al día 30 de septiembre del 2020).

9. Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

10. No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve (9) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.