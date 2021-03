FINALIZÓ LA 1°EDICIÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DE VERANO DE USHUAIA

Esta liga multideporte contó con la participación de unos mil inscriptos, que disputaron encuentros deportivos, desde el 30 de enero.

El fútbol tuvo su cierre, el día sábado, para la categoría Sub 11 que consagró campeón al club Comercio de la Copa de Oro, al club HAF de la Copa de Plata y al club Luz y Fuerza de la Copa de Bronce.

Más tarde, el mismo sábado, se jugaron las finales de la categoría Sub 9, que arrojó campeón de la Copa de Oro al club Luz y Fuerza, campeón de la Copa de Plata al club Amistad, y al club Taxi de la Copa de Bronce.

En cuanto a la Sub 13, los ganadores fueron; HAF, Comercio y Ateneo de las copas de Oro, Plata y Bronce respectivamente. Recordamos que los encuentros de la categoría Sub 7 se jugaron de forma participativa, sin puntuación.

El básquet fue otra de las disciplinas que integró esta Liga; se jugó en las categorías Pre Mini, Mini (ambas participativas), U13 y U15.

En las finales que se disputaron en el playón "Hernán Schultz", los campeones de la U15 fueron los integrantes de Club de Amigos, las chicas de CdA quedaron en segundo lugar, y Colegio del Sur completó el podio; el cuarto escalón fue para Escuela 3.

La final de la U13 la disputaron Club de Amigos y Colegio del Sur, consagrando campeón al primero.

Una de las sorpresas que tuvo la Liga fue el torneo de Bici Cross, el primero de la ciudad, que convocó a niños, niñas de 6 a 12 años que le pusieron emoción y aventura a cada una de las fechas.

En la categoría 6-8 años, masculino los ganadores fueron:

1° Easdale Ciro

2° Horst Bonaparte Tiziano

3° Mateo Villegas.

En la misma categoría, pero femenina, las que se quedaron con el oro y la plata fueron De Olazabal Catalina y Emma Selzer Oro, en el primer y segundo puesto.

Por último, la categoría 9-12 años, arrojó las siguientes posiciones:

1° Jeremías Sanchez

2° López Lorenzo

3° Marcos Julián

4° Espinoza Brian.

El día domingo fue el turno de los más chiquitos, los niños y niñas de 4 y 5 años que, luego de tres fechas cerraron su participación en el torneo de Trail Running, en el que también concursaron adolescentes hasta los 16 años, en el circuito previamente establecido en las inmediaciones del Polo Deportivo "Héroes de Malvinas".

El presidente del IMD, Camilo Gómez, destacó esta Liga, no sólo por el enorme trabajo realizado por parte de los profes, sino también por la gran participación de la gente.

" La pensamos en un momento en el que todavía reinaba la incertidumbre, pero también una gran necesidad de volver a las canchas, a la vida en sociedad, a compartir con la familia".

"Sabíamos que iba a ser un gran esfuerzo, y es por eso que destaco y agradezco el enorme trabajo de todo el cuerpo de profes del Instituto. Se pusieron esta propuesta al hombro y la llevaron a cabo siguiendo todos los protocolos vigentes".

"Tenemos muchas ideas, que continuaremos poniendo en práctica a lo largo del año. Por eso los invito a estar atentos a nuestras redes, en las que iremos comunicando cada una de las nuevas propuestas"; finalizó.