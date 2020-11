MELELLA: “ES NUESTRA DECISIÓN RECONOCER LA LABOR DE CADA UNO DE USTEDES”

El gobernador Gustavo Melella anunció a personal del sistema de salud de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia que se crea el “Adicional por Responsabilidad Profesional para Personal Técnico”. “Es nuestra decisión reconocer la labor de cada uno de ustedes” destacó Mandatario.

En su alocución, Melella precisó que “todos los técnicos que están en el sistema de salud de la provincia van a cobrar el ítem” aclarando que “se los reconoce a todos, estén o no estén ante paciente; estén o no estén matriculados”.

“Hace muy poco de manera histórica reconocimos a los enfermeros, nosotros ideológicamente consideramos que son profesionales de la salud” recordó el Gobernador y valoró que “de igual manera esta es una decisión muy importante donde queremos reconocer el trabajo de cada uno”.

La creación del ítem se conformó mediante Decreto 1624/20 y además estipula que se hará efectivo en 3 tramos. El primero es a partir del 1 de noviembre, con este sueldo de noviembre se reconoce el 25%; luego con el del diciembre el 50% y con el sueldo de enero el 100%.

En ese sentido, Melella indicó que “este reconocimiento tiene una readecuación salarial, que si bien se abonará en tramos, se lo incorpora a la liquidación del aguinaldo” señalando que “esto es al margen de la recomposición salarial que podamos hacer en este tiempo para todo el sector”.

De igual modo, el Gobernador agradeció una vez más en nombre del Pueblo de Tierra del Fuego la labor que llevan realizando en esta pandemia, remarcando que “los ciudadanos y ciudadanos nos tenemos que sacar el sombre ante el sistema de salud, tanto público como privado. Desde el que está en mesa de entrada hasta el que está en terapia intensiva, porque en una pandemia no hay forma de prepararse y nos pasa por encima, y si no tenés el recurso humano el resto no sirve de nada, por lo que reitero el agradecimiento en nombre de la provincia”.

A su vez, dijo que “pronto vamos a estar iniciando la Escuela Provincial de Formación donde también van a tener novedades aquellos que quieran seguir especializándose, porque está bueno y desde el Gobierno los vamos a acompañar”.

“Se abren muchas posibilidades más” reflexionó valorando que “el mejor sistema de salud tiene que ser el público en la provincia, tenemos que trabajar para eso y estoy convencido que lo vamos a lograr”.

A su vez, subrayó las diversas gestiones y proyectos que están previsto llevar adelante y destacó que “el Centro de Rehabilitación de Ushuaia será de referencia en la región; el equipamiento que se está tratando de adquirir es para que nuestra gente no se vaya; otro proyecto que tiene que ver con el tratamiento oncológico que venimos trabajadores para que nuestros vecinos y vecinas no se vayan a otro lado. El sistema de salud seguramente va a terminar siendo uno de los mejores, pero lo mejor que va a tener es el recurso humano” recalcó.

“Tenemos que lograr ponernos bien fuerte esa camiseta que ustedes tienen, porque en las mejores y peores épocas han defendido siempre el sistema de salud de la provincia y hay que seguir así” consideró el Mandatario Provincial y evaluó que “los gobernantes pasamos, pero cada uno de ustedes sigue y cada uno tiene una importancia fundamental en el lugar que está. Tenemos que revalorizarnos y comprometernos, no con un partido político o gobernante de turno, sino con el lugar de servicio en el que estamos; la mejor gestión es el trabajo de ustedes” concluyó.