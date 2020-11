Mariana Oviedo: “No es mi manera, ni es necesario, recurrir a noticias falsas para exponer los desaciertos de esta gestión municipal”

"Lamento que por el accionar individual de esta persona, que por obvias razones será desvinculado inmediatamente, se me haga responsable e incluso se me acuse de financiar semejante mensaje que no comparto ni avalo de ninguna manera", expresó la concejal Mariana Oviedo, y agregó que "acompaño cualquier investigación y medida que se deba tomar contra las personas que promueven las usurpaciones, que no avalo ni comparto en absoluto, e incluso está a la vista de todos los vecinos que vengo promoviendo la planificación de la ciudad aunque esa no sea la mirada y el objetivo del oficialismo, por el contrario. No es mi manera, ni es necesario, recurrir a noticias falsas para exponer los desaciertos de esta gestión municipal”.



"De ninguna manera voy a permitir que se pretenda ensuciar o menoscabar el trabajo que vengo desarrollando en el Concejo Deliberante, con la excusa del accionar individual de una persona; soy consciente de que se me intenta vincular directamente en su decisión personal de actuar de esta repudiable manera por integrar la oposición y no acompañar las acciones de esta gestión municipal. Apelo a la responsabilidad del Ejecutivo Municipal a la hora de comunicar sus actos, y espero que su acusación en mi contra se sostenga ante la Justicia porque constituye un ataque hacia mi persona", agregó.