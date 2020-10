La única escuela donde este año hubo clases presenciales, en la Antártida, cierra en 2021

Tras el surgimiento de la noticia, el ex Gobernador, Juan Carlos Arcando expresó que más allá de la situación del contexto que vivimos bajo esta pandemia, el gobierno de Gustavo Melella no demostró una seria política antártica, donde indicó que “esta situación fue advertida hace tiempo, cuando el Gobierno no dio inicio en los meses de febrero y marzo al proceso de selección de los docentes, proceso que conlleva simultáneamente una serie de conversaciones para consensuar con las autoridades del Comando Conjunto Antártico de las Fuerzas Armadas y poner todo lo que esté a nuestro alcance para brindar seguridad y efectividad para el envío de la familia de docentes a la citada Base.

En esta misma línea, el ex gobernador dijo “lo único que ha hecho la provincia es deslindar responsabilidades por la Resolución oportunamente rubricada por el Ministerio de Defensa de la Nación. No culparía al Estado Nacional de esta decisión: culpo al Gobierno Provincial que no hizo nada. En el supuesto que hoy el Ministerio de Defensa cambiara la decisión y decide enviar una dotación incluyendo una familia, nuestra provincia no tiene seleccionados a los docentes porque nunca se hizo la selección de los maestros como establece la normativa correspondiente, como si supieran que esto iba a pasar: ¿Son videntes? ¿Tenían la bola de cristal?.

Los protocolos que corresponden para la selección de la pareja docente es extensa y se rige bajo estrictos controles. Por más que tengamos docentes con una, dos o tres campañas antárticas (CAI) en su haber, cada año es particular y los perfiles de las dotaciones son distintas: es por ello que cada pareja docente con experiencia en la escuela de la Antártida deben concursar de igual manera como si fuera la primera vez.

Otro tema que no se tuvo en cuenta es que el patrimonio de la Escuela N° 38 es de la provincia y está bajo la custodia de cada directora de la campaña que esté en curso. Al regresar, los docentes de la CAI 2020: ¿Quién se hará cargo de la custodia del patrimonio provincial como el equipamiento escolar y de la casa de los docentes?.

Quiero mencionar que año tras año la provincia destina fondos para el equipamiento de la casa que ocupan los docentes fueguinos como para la escuela, por lo que queda un interrogante importante sobre esta situación.

Como vicegobernador y gobernador, en oportunidades de estar a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, he firmado decretos con protocolos a cumplir en cada campaña antártica, sobre la selección y capacitación de los docentes que se postulan para cada CAI. Esto que menciono no se puede realizar en uno o dos meses que queda para el inicio de la campaña antártica. Perdimos mucho tiempo y fue por falta de gestión del área que tiene a su cargo los temas Antárticos y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a quien le corresponde toda la gestión sobre la Escuela 38. Algún día entenderán los funcionarios de este Gobierno Provincial que la Antártida es parte integrante de la extensión territorial de la provincia y que para eso debemos hacer valer nuestra posición cuando se traten temas relacionados a estos territorio, finalizó Arcando