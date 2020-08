La reforma judicial del Gobierno nacional es un maquillaje para intereses espurios y sostener los privilegios de unos pocos

En medio de una extrema crisis sanitaria, económica y social, no es el contexto para impulsar una reforma que interesa a algunos pocos sectores políticos y no se enfoca en garantizar el acceso igualitario a la justicia. La gente espera respuestas de cómo se va a salir de esta crisis no una reforma que sólo sirve para garantizar la impunidad.

Una reforma en la justicia sirve si es auténtica y no un maquillaje para intereses espurios y más privilegios para algunos. Se habla poco y avanza rápido pero no en lo que preocupa a los ciudadanos de a pie. La Argentina no tiene margen para seguir aumentando el desempleo y profundizando la pobreza estructural.

Es imprescindible que los actores políticos, sociales, económicos e institucionales puedan dialogar para generar acuerdos básicos a partir de una agenda que contenga a los oficialismos y las oposiciones para ordenar un momento extraordinario, separando y organizando lo urgente de lo importante. Un punto de partida es acabar con los privilegios, traducidos en jubilaciones que están muy por encima de lo que percibe cualquier trabajador pasivo y que beneficia, entre otros, a funcionarios y jueces del Poder Judicial que, además, siguen sin pagar impuesto a las ganancias.

Natalia Jañez es secretaria del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR).