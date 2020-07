La vicegobernadora Urquiza destacó el trabajo que lleva adelante la concejal Mariana Oviedo

La vicegobernadora y presidenta de la Legislatura de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza, en declaraciones realizadas en una emisora radial de la ciudad de Ushuaia, manifestó su respaldo al trabajo legislativo que realiza la concejal del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF) de la ciudad capital, Mariana Oviedo, destacando que "haya podido acceder al Concejo Deliberante es muy importante, y ademas es la presencia de la mujer del Movimiento Popular Fueguino en el Concejo; esto no significa menospreciar el trabajo de Ricardo Garramuño y de otras personas como Gaston Ayala, concejal en funciones entre 2015 y 2019".

La titular del Poder Legislativo remarcó que “si bien nosotros formamos parte de una coalición política con FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) en cuyo marco hemos ganado las elecciones del año pasado, también hemos obtenido cargos legislativos por el Movimiento Popular Fueguino, tanto en la Legislatura como en los Concejos Deliberantes de Ushuaia y Río Grande".

“En el período pasado se discutió en relación a la conformación del Concejo Deliberante de Ushuaia, en que eran todos hombres. En esta nueva etapa han llegado mujeres y lo han hecho por su militancia y su trabajo. La concejal Mariana Oviedo en este sentido viene realizando un buen trabajo”, dijo Urquiza.

En relación a la vida interna del MoPoF, Urquiza enfatizó que si bien algunos sectores no compartieron en su momento la conformación de la coalición que formamos con FORJA, “siempre fue pensada representado al Movimiento Popular Fueguino manteniendo nuestra identidad”.

Por último, Urquiza expresó que “ahora que comenzaron a flexibilizarse las actividades, se activarán seguramente algunas reuniones partidarias, si bien todavía limitadas en la cantidad de personas, eso no significa que uno no continúa trabajando y militando y teniendo relación no sólo con los actores que representan al partido, sino con los distintos afiliados”.