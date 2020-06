ROMERO: “LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PROG.R.E.SO. AYUDA NOTABLEMENTE A LA CUESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL”

El Ministro de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Marcelo Romero, habló sobre la implementación del Programa PROG.R.E.SO. tras aprobarse la ley de emergencia en la provincia y señaló: “la implementación de esta medida permite una nueva alternativa y ayuda notablemente a la cuestión económica y social”.

Y precisó: “hay que recordar que en los últimos días de cuarentena hubo muchas actividades que estuvieron cerradas sin ingresos lo que repercutió en las fuentes laborales. Esta ayuda es única en la historia de la provincia y va poder ayudar al sector privado golpeado por la pandemia”.

“Desde el Ministerio de Trabajo estamos haciendo reuniones con todas las actividades comerciales porque nos preocupan las fuentes de trabajo. El Ministerio de Producción y Ambiente llevará adelante las gestiones para concretar las ayudas económicas”.

En relación a la situación particular de los jardines maternales, Romero expresó que “los jardines maternales cuentan como aquellas actividades comerciales que no tuvieron ingresos. Creo que la prioridad mayor está en este tipo de comercios no tuvieron ningún tipo de actividad y que deben afrontar las cargas salariales”.

“Somos la única provincia que asiste a los jardines maternales”, finalizó el funcionario.