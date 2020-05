LIETTI: “PROBABLEMENTE TENGAMOS QUE TRABAJAR EN UN TURISMO QUE CONVIVA CON EL COVID-19”

“Esta reunión que mantuvimos con Lammens, Vuoto y Rodríguez y los responsables de las Cámaras empresariales vinculadas al turismo y al comercio, va a tener una segunda etapa, para la que estamos armando una estrategia para la salida, que la vamos a trabajar con Aerolineas Argentina de forma directa. Estamos trabajando con todos nuestros técnicos y con Aerolíneas, que es nuestro socio estratégico en este destino, ya que tiene el 80% aproximadamente del movimiento de la provincia. Vamos a tener que seducir a los turistas de alguna manera, porque es la forma que tenemos de generar de trabajo” informó Marcelo Lietti.



En ese sentido, el ministro “se comprometió a revisar la política que limita la venta de pasajes hasta el primero de septiembre, junto con la ANAC. Nadie resigna todavía la idea de trabajar en esta temporada de invierno. Pero depende de la apertura de flexibilización que se vaya adoptando a nivel nacional y provincial”.



El Presidente de la Agencia de Desarrollo Ushuaia también contó que le explicaron al Ministro que “el turismo invernal dejó de trabajar, con una muy buena temporada, en septiembre del año pasado, pero que si este año no se activa, tienen que esperar hasta junio del 2021.

Otra cuestión son los comercios, que por su tipificación, no van a recibir la ayuda del Estado, como puede ser una chocolatería, o un transporte turístico, que dependen de la actividad turística, pero hoy al estar catalogado como transporte, queda afuera de los beneficios. Ese mensaje también se lo llevó el Ministro para analizarlo a nivel nacional. Las agencias de viajes también la están pasando muy duro, sobre todo las empresas chicas y familiares. Hay varias que ya cerraron”.

Para adelante, Lietti contó que “la idea es tener una reunión semanal con el equipo de Lammens, para ir definiendo los puntos más específicos. Hay acuerdos ya logrados y ahora tenemos que ir hacia lo específico. Desde la Agencia de Desarrollo con todos sus componentes , Cámaras empresariales, Colegio de contadores y el equipo del Intendente, su Secretario de Turismo y otras secretarías, vamos a seguir trabajando con Nación en estos temas”.

Otro tema fundamental son los protocolos para retomar el trabajo. “Nuestra idea es que sanidad nacional homologue un mismo protocolo para todos los destinos turísticos de Argentina y de ahí se baje a las ciudades. Eso es lo que le pedimos. No puede ser que una ciudad tenga un protocolo y otra ciudad tenga otro. Estuvo de acuerdo, así que hay que avanzar con eso. Tenemos esperanza en que el mes que viene se vaya abriendo, pero no depende de nosotros. Pero si se abre, tenemos que estar preparados. Lamentablemente no vamos a poder salir a la actividad con cero casos de contagiados de COVID-19. Vamos a tenemos que salir con el coronavirus conviviendo entre nosotros. Esto es lo que están haciendo todos los destinos turísticos del mundo , aquellos que comenzaron antes con el Covid19 en su país” informó Lietti.

Por último, informó que “al gobierno provincial se le han pedido tres tipos de medidas: la ayuda directa por medio del BTF, los impuestos y la baja en los precios de los servicios que no se están utilizando y que implican costos fijos, como ya lo hicimos con la Municipalidad. Las Cámaras le han presentado una nota al Gobernador y alternativas de ayuda varias, pero todavía las cámaras no han tenido demasiadas respuestas. Esperan que por favor defina, porque esto es lo que necesitamos para las PYMES”.