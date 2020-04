A RAÍZ DE LA PANDEMIA , LA RECAUDACIÓN EN LA PROVINCIA CAYÓ UN 40%”

Con relación a esto, el funcionario remarcó que “el contexto es complicado para todos, sobre todo el privado que no tiene la posibilidad de desarrollar su actividad”, al tiempo que añadió: “para el Estado pasa lo mismo, cuando no hay actividad por parte del privado se nos complica la recaudación y con esto, se nos hace muy difícil hacer frente a todas las obligaciones, sobre todo en este momento donde hay una demanda creciente en la parte social y de salud”.

“Las tres actividades principales que tiene la provincia están muy complicadas”, manifestó, y dijo que “por un lado, Río Grande y su actividad industrial ya lleva cuatro años de caída y con niveles de actividad muy por debajo de lo que venía. Con el tema de la pandemia ahora vamos a ver también la actividad turística muy golpeada, que era otra de las actividades importantes de la provincia”.

“Luego -continuó- tenemos la actividad petrolera con una situación crítica, están cayendo fuertemente las regalías”.

Asimismo, explicó que “con respecto a la coparticipación federal, la semana anterior la recaudación estuvo un 40% por debajo, va en línea de lo que han manifestado otras provincias, tanto en los impuestos de consumo o ganancias a nivel nacional, como nos va a pasar en ingresos brutos a las provincias”.

En relación a la estrategia de contención para la actividad comercial, Bahamonde habló sobre las ayudas desde la banca privada y comentó que “todos los bancos privados tienen la misma línea para la ayuda del pago de salarios. Desde el Banco Tierra del Fuego tienen líneas también para monotributistas y para cheques rechazados”, añadió.

Por otro lado, indicó que “desde el área de Producción también se cuenta con microcréditos y subsidios para pequeños emprendimientos, y se está analizando alguna línea con el tema de alquileres, que también sabemos que para aquel que es comerciante es otro de sus gastos importantes además de lo salarial”.

Además, el titular de la AREF hizo referencia a cómo está operando el organismo en tiempos de cuarentena y subrayó que “estamos trabajando desde las casas, tenemos mails habilitados para la atención para cada una de las ciudades”.

“Estamos incorporando medios de pago electrónico también para aquellos que puedan cumplir con sus obligaciones y se trasladó para el mes de junio la obligación para aquél que no pudo cumplir en marzo”, comentó con respecto a las herramientas disponibles para la comunidad.

“El objetivo no va en contra de aquél que no pudo pagar”, enfatizó, y continuó: “obviamente si no hay actividad hay una gran cantidad de contribuyentes que no van a pagar sus obligaciones y eso lo tenemos clarísimo. Vamos a tratar de buscar la solución para que puedan cumplir en algún otro momento, por eso buscamos la forma de suspenderle por 90 días los vencimientos a los contribuyentes que tenían hasta 3 millones de facturación. Con eso estamos incorporando al 70% de los contribuyentes locales”.

Finalmente, Bahamonde mencionó que “se está suspendiendo también por 90 días el pago de los que están enmarcados en el régimen simplificado, cuentapropistas, personal independiente o comerciantes pequeños. Son alrededor de entre 4 mil y 5 mil contribuyentes”.

