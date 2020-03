POR IRREGULARIDADES DETECTADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS LA OSPTF RESCINDIÓ UNA ADENDADO DE CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN REENCONTRÁNDONOS

Las irregularidades detectadas se refieren a la aplicación del apéndice y la falta de una consideración efectiva para el trabajo social por parte de la asociación. En su resolución, las autoridades del trabajo social del estado detallaron que "tras la revisión por las áreas administrativas, técnicas y legales" ... "se modificó un módulo que fue observado por el Tribunal de Cuentas, debido a que los errores plantearon vicios sustanciales, lo que significa la obligación de terminar este módulo ”. “A pesar de la modificación de algún acuerdo en particular, la intención de esta administración es mantener a los proveedores a la atención del afiliado debido al aumento progresivo de las necesidades que deben cumplirse, siempre en un contexto real de contraprestación.

Fundamentalmente, la Obra Social no puede pagar subsidios o asistencia a un servicio claro para el afiliado ”. "El trabajo social tiene la obligación de proteger los intereses de los universos de sus afiliados en el marco del marco legal de los servicios, ya que no existen fundamentos económicos y jurídicos que respalden la validez" del referido anexo, subrayan las autoridades del trabajo social. Estado del Fueguino. Múltiples observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia a través de la intervención de sus áreas técnicas, financieras y médicas. como no existen fundamentos económicos y legales para apoyar la validez ”de la mencionada adenda, subrayan las autoridades de la obra social del Estado de Fuego. Múltiples observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia a través de la intervención de sus áreas técnicas, financieras y médicas.

Como no existen fundamentos económicos y legales para apoyar la validez ”de la mencionada adenda, subrayan las autoridades de la obra social del Estado de Fuego. Múltiples observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia a través de la intervención de sus áreas técnicas, financieras y médicas.